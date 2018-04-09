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Президент «Атлетико»: Торрес — наша легенда. Для него в клубе всегда будут открыты двери
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Президент «Атлетико»: Торрес — наша легенда. Для него в клубе всегда будут открыты двери 

Советский спорт 1 час назад
«Фернандо — легенда нашего клуба. Мы всегда говорили, что он сам примет решение по поводу его будущего. Так как он решил начать следующий сезон в другой команде, я могу лишь поблагодарить его за то, что он сделал для нас.
»Атлетико» — это его дом. Могу сказать, что у нас всегда будут открыты двери для него, когда он завершит свою карьеру игрока», — цитирует Сересо официальный сайт клуба.
В сезоне-2017/2018 34-летний нападающий принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах, забив семь мячей.
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