Президент «Атлетико»: Торрес — наша легенда. Для него в клубе всегда будут открыты двери

«Фернандо — легенда нашего клуба. Мы всегда говорили, что он сам примет решение по поводу его будущего. Так как он решил начать следующий сезон в другой команде, я могу лишь поблагодарить его за то, что он сделал для нас.

»Атлетико» — это его дом. Могу сказать, что у нас всегда будут открыты двери для него, когда он завершит свою карьеру игрока», — цитирует Сересо официальный сайт клуба.

В сезоне-2017/2018 34-летний нападающий принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах, забив семь мячей.