Кирьяков: «Кредит доверия у Карпина ещё достаточно высок»

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков поразмышлял об интриге в борьбе за золотые медали чемпионата России и поделился мыслями по поводу неудачной серии «Ростова».

— «Локо» после победы над «Ростовом» стал ближе к «золоту»?

— Трудно сказать — еще достаточно игр, где можно потерять очки и позволить догнать себя. "Спартаку" , наверное, прежде всего. «Красно-белые» — основная опасность для «железнодорожников» в гонке преследования. Тем более, игра «Локо» с «Амкаром» показала, что успокаиваться рано, что «Локомотив» может преподнести еще один такой же «сюрприз». Думаю, что сейчас все в руках игроков: все зависит от того, насколько серьезно они отнесутся к предстоящим матчам. Конечно, на горизонте маячат золотые медали, тем не менее, до них еще далеко. У «красно-зеленых» есть гандикап, но если они его растеряют — сами будут виноваты. А так — в футболе все возможно. Уверен, что нас еще ждет увлекательная борьба за первое место.

— При Валерии Карпине «Ростов» взял всего два очка. Нет ощущения, что на горизонте замаячила отставка главного тренера ростовчан?

— После первых весенних матчей все говорили о том, насколько здорово поменялся «Ростов». Действительно, были две ничьи с достаточно серьезными соперниками. Понятно, что неудачи, когда что-то не получается — это тоже часть тренерской профессии. В этом случае автоматически начинает нагнетаться ситуация, появляются различные слухи. Поэтому я думаю, что вряд ли «Ростов» пойдет на расторжение контракта — кредит доверия еще достаточно высок. Тем более, что у «Ростова» сейчас достаточно приемлемый календарь, где команда, учитывая уровень ее соперников, может железно набрать шесть очков. Думаю, что ставка будет сделана именно на предстоящие матчи. Понятно, что они будут решающими для «Ростова». Но думаю, что по подбору игроков ростовчане не заслуживают вылететь или даже попасть в стыковые игры. Думаю, они останутся в РФПЛ.