Сергей Кирьяков: Кредит доверия к Карпину в «Ростове» еще достаточно высок

— При Карпине «Ростов» взял всего два очка. Нет ощущения, что на горизонте замаячила отставка главного тренера ростовчан? — После первых весенних матчей все говорили о том, насколько здорово поменялся «Ростов». Действительно, были две ничьи с достаточно серьезными соперниками. Понятно, что неудачи, когда что-то не получается — это тоже часть тренерской профессии. В этом случае автоматически начинает нагнетаться ситуация, появляются различные слухи. Поэтому я думаю, что вряд ли «Ростов» пойдет на расторжение контракта — кредит доверия еще достаточно высок. Тем более что у «Ростова» сейчас достаточно приемлемый календарь, где команда, учитывая уровень ее соперников, может железно набрать шесть очков. Думаю, что ставка будет сделана именно на предстоящие матчи. Понятно, что они будут решающими для «Ростова». Но думаю, что по подбору игроков ростовчане не заслуживают вылететь или даже попасть в стыковые игры. Думаю, они останутся в РФПЛ, — сказал Кирьяков