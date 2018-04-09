Гончаренко: не думаю, что ЦСКА стоит говорить о тяжёлом графике

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 25-м туре РФПЛ.

«Отсутствие Головина, как и Васи Березуцкого, связано с тем плотным графиком, который у нас есть. Хоть небольшую ротацию, но нам надо делать. Что касается схемы, то, думаю, мы можем безболезненно переходить от одной к другой. Нам, скорее, важно правильно располагаться на футбольном поле, чтобы проводить свои атаки и работать в обороне. Не думаю, что нам стоит говорить о тяжёлом графике. Наша главная задача — выходить на отдельно взятую игру и только о ней думать, а не о том, что нам было или будет тяжело. Задача — готовиться к каждой игре. Можно планировать игру и так, чтобы забить быстрые голы, а потом экономить силы, но не думаю, что это может сработать. А если не сработает, то каким образом дальше действовать? Мы готовимся к игре, и у нас есть план как по стартовому составу, так и по заменам», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».