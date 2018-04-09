Ещё
Рамос: «Отсутствие чемпионского коридора не означает, что мы не уважаем „Барселону“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамос: «Отсутствие чемпионского коридора не означает, что мы не уважаем „Барселону“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Реала" Серхио Рамос не видит проблем в том, что его команда не собирается устраивать чемпионский коридор «Барселоне» в матче 36-го тура.
— Отсутствие коридора почёта не означает, что мы не уважаем «Барселону», — приводит слова Рамоса Calcio Mercato. — Я всегда говорил, что нам нужно делать то, что говорит тренер. Болельщики придают слишком большое значение чемпионскому коридору. Но если тренер сказал «нет», мы должны это уважать".
За 7 туров до конца турнира «Барселона» опережает вторую команду на 11 очков.
Евро-футбол.Ру: последние новости
В Уругвае вундеркинд забил пяткой с лёта из-за спины Асенсио: "В детстве в моей комнате был плакат Зидана" Гризманн: "Если я и покину "Атлетико", то до чемпионата мира"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Вернблум получил подарок от Проворова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение