Рамос: «Отсутствие чемпионского коридора не означает, что мы не уважаем „Барселону“

Защитник "Реала" Серхио Рамос не видит проблем в том, что его команда не собирается устраивать чемпионский коридор «Барселоне» в матче 36-го тура.

— Отсутствие коридора почёта не означает, что мы не уважаем «Барселону», — приводит слова Рамоса Calcio Mercato. — Я всегда говорил, что нам нужно делать то, что говорит тренер. Болельщики придают слишком большое значение чемпионскому коридору. Но если тренер сказал «нет», мы должны это уважать".

За 7 туров до конца турнира «Барселона» опережает вторую команду на 11 очков.