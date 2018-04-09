«Валенсия», «Вильярреал» и «Ницца» претендуют на полузащитника «Пескары» Бругмана.

Как информирует PescaraSport24, им интересуются «Валенсия» и «Вильярреал». Также к нему проявляет интерес «Ницца».

В текущем сезоне 25-летний уругваец провел 36 матчей за «Пескару» и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.