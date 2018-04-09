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«Валенсия», «Вильярреал» и «Ницца» претендуют на полузащитника «Пескары» Бругмана.
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«Валенсия», «Вильярреал» и «Ницца» претендуют на полузащитника «Пескары» Бругмана. 

Советский спорт 1 час назад
Как информирует PescaraSport24, им интересуются «Валенсия» и «Вильярреал». Также к нему проявляет интерес «Ницца».
В текущем сезоне 25-летний уругваец провел 36 матчей за «Пескару» и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.
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