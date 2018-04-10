Агент Ерёменко не исключил вариант перехода Романа в «Спартак» 

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, рассказал, как обстоят дела у его клиента, который отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.
«С ним всё хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой. Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень.
Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе. Реален ли переход в «Спартак»? В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в «Барселону», — заявил Трабукки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире «Серебряного дождя».