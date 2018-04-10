Агент Ерёменко не исключил вариант перехода Романа в «Спартак»

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко , рассказал, как обстоят дела у его клиента, который отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

«С ним всё хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой. Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень.