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Трабукки: Головин в «Арсенале»? Он может найти клуб сильнее
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Трабукки: Головин в «Арсенале»? Он может найти клуб сильнее 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Soccer News
Агент Марко Трабукки оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал».
«Я не могу сказать, что только один футболист сборной России может играть в Европе. Там могут играть все футболисты сборной — вопрос только в том, будет ли это топ-клуб. В хороших европейских клубах из пятёрки лучших чемпионатов они точно способны выступать.
Головин? Он уже сейчас готов играть в топ-клубе. Если говорить об «Арсенале», он может стать его лидером уже через год. Таких полузащитников его возраста на рынке немного. Сейчас много разговоров об уходе Венгера, и, возможно, «Арсеналу» после стольких лет и вправду пора сменить главного тренера. Но независимо от того, произойдёт это или нет, Головин может стать игроком «канониров». Думаю, он даже может найти клуб сильнее», — заявил Марко Трабукки корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире на «Серебряном дожде».
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