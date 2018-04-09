Трабукки: Головин в «Арсенале»? Он может найти клуб сильнее

Агент Марко Трабукки оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал».

«Я не могу сказать, что только один футболист сборной России может играть в Европе. Там могут играть все футболисты сборной — вопрос только в том, будет ли это топ-клуб. В хороших европейских клубах из пятёрки лучших чемпионатов они точно способны выступать.