Ещё
Суд ЮАР отклонил апелляцию Писториуса на увеличение срока заключения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд ЮАР отклонил апелляцию Писториуса на увеличение срока заключения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 апреля. Конституционный суд ЮАР отклонил апелляцию паралимпийского чемпиона Оскара Писториуса на приговор, согласно которому срок его заключения был увеличен с 6 лет до 13 лет и пяти месяцев. Об этом сообщает Reuters.
Писториус подал апелляцию в декабре 2017 года. Он убил свою подругу Риву Стинкамп выстрелом из спальни собственного дома. Писториус стрелял из пистолета через дверь в ванную комнату, услышав там шум. Спортсмен заявлял, что принял Стинкамп за грабителя, пробравшегося в его дом, и открыл огонь.
В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, но вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв один год наказания. 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство, однако позднее прокурор Джерри Нел обжаловал этот приговор, так как счел его «шокирующе мягким». В ноябре 2017 года суд увеличил срок наказания Писториуса до 13 лет и пяти месяцев.
Писториус, у которого ампутированы обе ноги ниже колена, выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, где выиграл серебро в эстафете 4х400 м. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец участвовал на Играх-2012 в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.
ТАСС: последние новости
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин - 18-й Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию СК начал проверку видео, где школьница из ЯНАО избивает свою сверстницу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Вернблум получил подарок от Проворова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение