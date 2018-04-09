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СМИ: «Байер» хочет купить Жулиану
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СМИ: «Байер» хочет купить Жулиану 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Байер» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Жулиану, утверждает Sporx. По данным издания, клуб из Ливеркузена является фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.
Контракт Жулиану с «Фенербахче» рассчитан до 2021 года. В нынешнем чемпионате Турции он провел за команду 25 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Напомним, с 2016 по 2017 год игрок выступал за "Зенит".
К 27-летнему хавбеку проявляют интерес многие команды, но именно
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