СМИ: «Байер» хочет купить Жулиану

«Байер» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Жулиану, утверждает Sporx. По данным издания, клуб из Ливеркузена является фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.

Контракт Жулиану с «Фенербахче» рассчитан до 2021 года. В нынешнем чемпионате Турции он провел за команду 25 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Напомним, с 2016 по 2017 год игрок выступал за "Зенит"

К 27-летнему хавбеку проявляют интерес многие команды, но именно