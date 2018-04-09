Ещё
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу английской Премьер-Лиги, информирует TalkSport.
Так, согласно сделанному прогнозу, после 13-го мая, когда будет сыгран 38-й тур чемпионата, команды расположатся в следующей последовательности:
1. «Манчестер Сити»
2. "Манчестер Юнайтед"
3. «Ливерпуль»
4. «Тоттенхэм»
5. «Челси»
6. «Арсенал»
7. «Бернли»
8. «Эвертон»
9. «Лестер»
10. «Ньюкасл»
11. «Борнмут»
12. «Вест Хэм»
13. «Уотфорд»
14. «Суонси»
15. «Хаддерсфилд»
16. «Брайтон»
17. «Кристал Пэлас»
18. «Сток Сити»
19. «Саутгемптон»
20. «Вест Бромвич»
Soccer News: последние новости
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство" В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси Погба готов перейти в ПСЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Вернблум получил подарок от Проворова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение