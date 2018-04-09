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Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в региональном турнире по дзюдо
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Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в региональном турнире по дзюдо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Воспитанники спортивного клуба «Иппон» (Чебаркуль) завоевали первые места в семи весовых и возрастных категориях из 20 и заняли первое место в командном зачете.
Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в открытом региональном турнире по дзюдо, который состоялся в спортивном комплексе 239 танкового полка.
В турнире приняли участие 237 человек, из них 82 — дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона. Воспитанники спортивного клуба «Иппон» (Чебаркуль) завоевали первые места в семи весовых и возрастных категориях из 20 и заняли первое место в командном зачете. Второе и третье места заняли коллективы из Челябинска и Копейска соответственно.
Соревнования проходили среди детей 2006–2010 года рождения в весовых категориях от 23 до 60 кг.
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