Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в региональном турнире по дзюдо

Воспитанники спортивного клуба «Иппон» (Чебаркуль) завоевали первые места в семи весовых и возрастных категориях из 20 и заняли первое место в командном зачете.

Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в открытом региональном турнире по дзюдо, который состоялся в спортивном комплексе 239 танкового полка.

В турнире приняли участие 237 человек, из них 82 — дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона. Воспитанники спортивного клуба «Иппон» (Чебаркуль) завоевали первые места в семи весовых и возрастных категориях из 20 и заняли первое место в командном зачете. Второе и третье места заняли коллективы из Челябинска и Копейска соответственно.

Соревнования проходили среди детей 2006–2010 года рождения в весовых категориях от 23 до 60 кг.