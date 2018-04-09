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Tricked Esport заменила игрока
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Tricked Esport заменила игрока 

CyberSport.ru 1 час назад
Tricked Esport вывела из основного состава Томаса Ryxxo Ниелсена. Вместо него в команде будет играть Саймон Snedker Снедкер, который ушел в инактив в феврале. Ниелсен объявил о замене в твиттере. Причины решафла неизвестны. Ниелсен выступал за Tricked с августа 2017 года. За это время коллектив выиграл несколько онлайн-турниров, но не отобрался ни на один крупный чемпионат.
Tricked Esport
Петер «Inzta» Крегелунд Лукас «Lukki» Пилхэдэн Матс «Console» Сковби Аллан «AnJ» Йенсен Саймон «Snedker» Снедкер
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