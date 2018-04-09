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Трабукки: «Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе»
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Трабукки: «Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный агент Марко Трабукки оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в европейском топ-клубе.
"Все футболисты основы сборной России могут играть в Европе. Вопрос — кто из них может играть в топ-клубе. Головин — это тот футболист, который даже сейчас готов играть в топ-клубе. А уж в будущем точно. Он может играть в «Арсенале» и через несколько лет даже сможет вести игру «Арсенала», стать лидером команды. Это совершенный полузащитник. У него есть талант, выносливость, отбор, умение создавать, он — очень умный. В таком возрасте таких игроков не так много. Уже на сегодняшний день Головин — сто процентов игрок уровня «Арсенала». И он может даже найти команду посильнее", — цитирует Трабукки sport24.ru.
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