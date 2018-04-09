ЕР должна представлять «путинское большинство» во власти, заявил Турчак

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости "Единая Россия" должна стать главным представителем «путинского большинства» в российской власти, участникам дискуссионных форумов по вопросу о модернизации партии предстоит обсудить основные направления развития, в том числе вопросы об активизации работы первичных организаций и партийных сторонников, сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Ранее руководитель политического управления аппарата центрального исполнительного комитета ( ЦИК ) партии Роман Романов сообщил РИА Новости, что партия во вторник начнет проводить региональные дискуссионные форумы для сбора предложений по модернизации партии. Затем эти предложения будут обобщены и станут темой обсуждения на большой партийной конференции в Москве «Единая Россия. Направление 2026», которая пройдет в конце мая. Часть из них будет принята к исполнению уже в мае, некоторые могут быть вынесены для обсуждения на партийный съезд и найти отражение в уставе партии.

"Единая Россия" должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны (центральным исполнительным комитетом) ЦИК партии ", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.