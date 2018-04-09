Ещё
«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 

RT на русском 58 минут назад
«Мордовия Арена», на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.
«Мордовия Арена» внешне напоминает солнце — главного символа мифов и легенд мордовского народа. И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно», — сказал министр спорта России Павел Колобков.
Он отметил, что после завершения мундиаля на стадионе будет базироваться футбольный клуб «Мордовия» и на нём также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия.
Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитета «Россия-2018» после посещения стадиона 22 марта выразили удовлетворённость объектом и ходом подготовки Саранска к проведению мирового первенства.
Первый тестовый матч на «Мордовия Арене» состоится 21 апреля. Во время чемпионата мира на стадионе пройдут четыре встречи группового этапа.
Ранее сообщалось, что матч открытия стадиона ЧМ-2018 по футболу в Калининграде состоится 12 мая.
RT на русском: последние новости
Итоги Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Доследственная проверка организована из-за появления видео с избиением школьницы в ЯНАО Три результативные передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Вернблум получил подарок от Проворова
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение