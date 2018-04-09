«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

«Мордовия Арена», на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.

«Мордовия Арена» внешне напоминает солнце — главного символа мифов и легенд мордовского народа. И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно», — сказал министр спорта России Павел Колобков

Он отметил, что после завершения мундиаля на стадионе будет базироваться футбольный клуб «Мордовия» и на нём также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия.

Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитета «Россия-2018» после посещения стадиона 22 марта выразили удовлетворённость объектом и ходом подготовки Саранска к проведению мирового первенства.

Первый тестовый матч на «Мордовия Арене» состоится 21 апреля. Во время чемпионата мира на стадионе пройдут четыре встречи группового этапа.

Ранее сообщалось, что матч открытия стадиона ЧМ-2018 по футболу в Калининграде состоится 12 мая.