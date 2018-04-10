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В Дмитрове стартовал финал Всероссийского турнира «Золотая шайба»
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В Дмитрове стартовал финал Всероссийского турнира «Золотая шайба» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова впервые проходят в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В торжественной церемонии открытия финального матча приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Финальные матчи легендарного турнира впервые в истории проходят на территории Московской области. Место проведения выбрано не случайно — здесь выступают тренируются девятикратные чемпионки России, хоккеистки женского хоккейного клуба «Торнадо». С проведением финалов «Золотой шайбы» Подмосковье вписано в полувековую историю легендарных соревнований и отечественного хоккея. «Золотая шайба» — это важнейший турнир, который воспитывает достойные кадры для профессионального хоккея России», — отмечается в сообщении.
В соревнованиях Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в отборочных соревнованиях в субъектах Российской Федерации в сезоне 2017-2018 приняли участие более 13,5 тысяч команд (более 270 тысяч человек) в возрасте от 10 до 17 лет. Во всероссийских финальных играх принимают участие 192 детские хоккейные команды в трех возрастных группах из 72 субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым и Севастополь.
«Золотая шайба» проводится в три этапа, начиная с муниципального и регионального этапа. С каждым годом количество команд, которые принимают участие, увеличивается. В этом году в турнире принимали участие команды из 72 регионов. Я очень рад, что мы на протяжении 54 лет сохранили это соревнование. Надеюсь, что из этих ребят появятся будущие чемпионы и мы их еще много раз увидим на крупнейших международных соревнованиях», — сказал Колобков.
В свою очередь Терюшков, отметил, что принимать всероссийские соревнования «Золотая шайба» на призы Анатолия Тарасова для Московской области достаточно почетно.
«Мы их провели на самом высоком уровне, уже прошли два финала, мы ждем финал среди команд возраста 10-11 лет. Мы надеемся, что этот финал получит прописку в Московской области. У нас играет большое количество детей, секции открыты практически во всех муниципальных образованиях. Свыше 5 тысяч детей занимается в спортивных школах, свыше 30 тысяч жителей в зимнее время играют в хоккей на открытых ледовых площадках, заливают их. Мы, конечно, все эти условия создаем и развиваем массовый спорт», добавил Терюшков.
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