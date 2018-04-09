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Владислав Третьяк и Павел Колобков наградят победителей хоккейного турнира «Золотая шайба»
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Владислав Третьяк и Павел Колобков наградят победителей хоккейного турнира «Золотая шайба» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
10 апреля состоится финальная игра Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова среди команд юношей.
Финальная игра всероссийских соревнований будет проходить на базе спортивного комплекса «Дмитров» — это группа из пяти ледовых арен, размещенных на одной территории и предназначенных для различных видов спорта. Приоритетными задачами комплекса являются пропаганда здорового образа жизни, спортивное воспитание молодежи, подготовка спортсменов к соревнованиям по различным видам спорта. Для проведения календарных игр соревнований ежедневно задействованы четыре ледовые площадки СК «Дмитров».
Во всероссийских соревнованиях принимают участие 192 детские хоккейные команды в трех возрастных группах из  72-ух  субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь.
По официальной информации Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», в отборочных соревнованиях в субъектах Российской Федерации в сезоне 2017–2018 приняли участие более 13,5 тысяч команд (более 270 тысяч человек) в возрасте от  10-ти  17-ти  Размещение и питание участников финальных соревнований будет организовано в гостиничных комплексах «Сорочаны 4*» «Волен 4*» и «Кристалл 3*» расположенных на территории города Дмитров и Дмитровского района.
После финального матча пройдет торжественная церемония закрытия всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
А. В. Тарасова
в соответствующих возрастных группах.
В торжественной церемонии открытия финального матча примут участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава Дмитровского муниципального района Московской области Елена Трошенкова, президент Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасова, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Кожевников.
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