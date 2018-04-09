Владислав Третьяк и Павел Колобков наградят победителей хоккейного турнира «Золотая шайба» 

10 апреля состоится финальная игра Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова среди команд юношей.
Финальная игра всероссийских соревнований будет проходить на базе спортивного комплекса «Дмитров» — это группа из пяти ледовых арен, размещенных на одной территории и предназначенных для различных видов спорта. Приоритетными задачами комплекса являются пропаганда здорового образа жизни, спортивное воспитание молодежи, подготовка спортсменов к соревнованиям по различным видам спорта. Для проведения календарных игр соревнований ежедневно задействованы четыре ледовые площадки СК «Дмитров».
Во всероссийских соревнованиях принимают участие 192 детские хоккейные команды в трех возрастных группах из 72-ух субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь.
По официальной информации Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», в отборочных соревнованиях в субъектах Российской Федерации в сезоне 2017–2018 приняли участие более 13,5 тысяч команд (более 270 тысяч человек) в возрасте от 10-ти 17-ти Размещение и питание участников финальных соревнований будет организовано в гостиничных комплексах «Сорочаны 4*» «Волен 4*» и «Кристалл 3*» расположенных на территории города Дмитров и Дмитровского района.
После финального матча пройдет торжественная церемония закрытия всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
А. В. Тарасова
в соответствующих возрастных группах.
В торжественной церемонии открытия финального матча примут участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава Дмитровского муниципального района Московской области Елена Трошенкова, президент Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасова, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Кожевников.