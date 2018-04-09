Стадион ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион «Мордовия-Арена», принимающий матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает газета «Известия».

"Мордовия Арена" внешне напоминает солнце — главного символа мифов и легенд мордовского народа. И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно", — заявил министр спорта России Павел Колобков

Ранее стала известна дата открытия калининградского стадиона чемпионата мира — 2018.