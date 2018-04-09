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Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
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Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, в возрасте 15-ти и 16-ти лет футболист становился победителем Лиги 1 в составе ПСЖ. В сезоне 2014/2015 он выиграл Серию А с туринским «Ювентусом», после чего трижды подряд становился чемпионом Германии со своим нынешним клубом.
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