Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии

Так, в возрасте 15-ти и 16-ти лет футболист становился победителем Лиги 1 в составе ПСЖ. В сезоне 2014/2015 он выиграл Серию А с туринским «Ювентусом», после чего трижды подряд становился чемпионом Германии со своим нынешним клубом.