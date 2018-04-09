«Вятские холмы» в 2018 году пройдут в три этапа

6 мая состоится полумарафон, 7 июля — забег «Ночная Вятка», а 9 сентября — марафон «Вятские холмы».

На пресс-конференции в правительстве области и. о министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов, замминистра Анна Альминова и вице-президент областной Федерации триатлона Юрий Корчемкин рассказали журналистам о нововведениях спортивного мероприятия, подробно остановившись на полумарафоне, который пройдет в Кирове 6 мая.

Как отметил Георгий Барминов, полумарафон «Вятские холмы» успел стать в регионе хорошей и доброй традиций, набирая свои обороты и увеличивая количество участников.

«Наш проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и бега как формы досуга. Если в 2016 году в нем приняли участие 13 регионов и 1300 человек, то в 2017-м — уже 23 региона и 2000 человек, — подчеркнул Георгий Барминов. — Это событие, которое охватывает разные возрастные категории. Например, самому юному участнику, бежавшему дистанцию, было 3 года, самому возрастному — 81 год. Легкая атлетика является базовым видом спорта для нашей области. Мы нацелены на то, чтобы у нас появлялись члены национальной сборной команды, и эту работу невозможно выполнять без упора на серьезные массовые мероприятия».

И. о министра спорта и молодежной политики также добавил, что за последнее десятилетие доля россиян, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, выросла с 9% от общего числа населения до 23%. В Кировской области этот показатель стабилен на протяжении нескольких лет и составляет более 30%.

«Проект «Вятские холмы» стал визитной карточкой региона и уже зарекомендовал себя на российской площадке. Сегодня среди всех массовых забегов на территории России наш входит в десятку лучших», — подчеркнула заместитель министра спорта и молодежной политики, финалистка Олимпийских игр в Пекине 2008 года, чемпионка Европы по лёгкой атлетике, мастер спорта международного класса Анна Альминова.

В этом году в проект внесены некоторые изменения. Помимо дистанций «Малыши» (300 метров), «Дети» (600 метров), «Новички» (3 км), «Любители» (10 км) и «Выносливые» (21 км), пройдет командная эстафета, участники которой будут стартовать вместе с бегунами на 10 км и 21 км и, преодолев 5 километров, передавать эстафетную палочку следующему члену команды. По словам организаторов, это позволит увеличить количество участников в забегах на 10 км и 21 км. Маршрут соревнований пройдет по Октябрьскому проспекту города Кирова.

Старт и финиш — на Театральной площади. Всех финишеров ждут памятные призы и медали.

«В этом году мы решили увеличить количество стартов в рамках проекта «Вятские холмы». Начинаем 6 мая с полумарафона, затем продолжим 7 июля забегом «Ночная Вятка», а 9 сентября пройдет марафон «Вятские холмы», — отметила Анна Альминова. — В прошлом году мы получили много заявок от кировских любителей спорта и участников из других регионов на проведение именно марафонских дистанций, и в 2018 году марафон пройдет впервые. Таким образом, нас ждут три этапа проекта, и все это мы назовем чемпионатом «Вятские холмы».

Отметим, 9 сентября будут подведены общие итоги соревнований, поэтому участникам предлагается стартовать на каждой из трех основных дистанций — 10 км, 21 км и 42 км, чтобы в итоге с учетом различных коэффициентов можно было определить имена чемпионов.

Напомним, проект является благотворительным, все средства от стартовых взносов будут направлены на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов области развивать свои способности в легкой атлетике.

В этом году традиционно на полумарафоне «Вятские холмы» будут разыгрываться путевки на международные марафоны. Например, по итогам сентябрьского полумарафона два участника выиграли путевки в Стамбул, где впервые в жизни пробежали марафонскую дистанцию по одному из самых красивых в мире маршрутов.

Как добавил вице-президент федерации триатлона Кировской области Юрий Корчемкин, благодаря появлению на Театральной площади сцены, в этом году она будет использоваться как большая праздничная площадка при проведении полумарафона.

«Также хочу особо отметить, что у участников забега возрос интерес к собственной статистике, поэтому в этом году мы ее расширим. Каждый участник сможет зайти в личный кабинет на сайте и сравнить, за какое количество времени он пробежал ту же дистанцию в прошлом году, увидеть свой прогресс», — сообщил Юрий Корчемкин.

На сегодняшний день на участие в полумарафоне, который пройдёт 6 мая, заявилось более 300 участников из 11 регионов страны. Ожидается, что общее количество бегунов в этом году превзойдет результаты прошлого. Зарегистрироваться можно на сайте вятские-холмы.рф.

Фото -пресс-центр Правительства Кировской области