Синди отдыхает: семья из Сибири покорила мировые подиумы

Алина и Игорь живут преимущественно в Шанхае, снимаются в семейных проектах. У каждого есть и собственные контракты. Алине 25 лет, девушка из Новосибирска. Игорю сейчас 27, молодой человек родился и вырос на Украине. По работе за границей они проводят 8–9 месяцев, в остальное время улетают по домам. Сейчас пара гостит у родителей Игоря.

Вместе они уже 5 лет. Их отношения, как говорит Алина, развивались стремительно. На следующий день после знакомства они встретились, чтобы погулять по городу. Алина уже бывала в Шанхае, а для Игоря это был совершенно чужой и незнакомый город.

«Я должна была показать ему город, но пошёл дождь, мы решили пойти ко мне в гости жарить блинчики. Он говорит, что этим я его просто очаровала, но фраза «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок» — не про наш случай, я редко готовлю», — рассказывает Алина.

Молодые люди живут в небольшой квартире почти в центре города. График их работы гибкий, и им нечасто удаётся провести время вместе. На съёмки нужно вставать рано, около 5–6 часов утра, возвращаются под вечер.

Профессия даёт много возможностей, путешествия — самая приятная. Молодые люди сменили уже несколько городов и стран — жили в Сингапуре, Гонконге, Бангкоке, Стамбуле, Сеуле и Шанхае.

«Раз в год мы приезжаем в Новосибирск, и, пожив в разных странах, мы можем совершенно точно сказать, что жить постоянно хотим именно здесь. Нам двоим очень нравится этот город — молодой и быстроразвивающийся, с добрыми людьми. Игорь говорит, что в душе он сибиряк», — говорит Алина.

Первое время обоим пришлось непросто. Будучи новенькими в модельной сфере, они долгое время не могли найти совместные контракты. Их почти никто не знал, это было угрозой карьере или отношениям.

«Мы решили не сдаваться и сами искали себе работу, нам очень много отказывали, у меня маленький рост для модели, всего 169 см, — это была основная причина. Но мы верили в то, что всё получится, — и нас взяли в Бангкок, в одно агентство, мы были счастливы. Если бы я ездила одна, давно бы закончила с этим бизнесом», — делится Алина с SHE, упомянув, что бывали моменты, когда хотелось всё бросить и улететь домой.

В модельный бизнес Алина попала по знакомству. Девушка тогда работала хореографом в детском лагере. Её знакомый просто приехал за ней и отвёз на кастинг конкурса «Мисс Сибирь», сказав, что она непременно должна там быть. Меньше чем через год Алина получила первый международный контракт в Шанхае.

Игоря в модельное агентство пригласила знакомая на Украине и предложила поездку в Пекин. Он решил попробовать и полетел, получилось не сразу. Было сложно перестроиться, начать работать перед камерой, сломать в своей голове стереотипы, связанные с этой профессией для мужчин.

Между Алиной и Игорем нет конкуренции. Бывает, когда кто-то не получает работу, но каждый относится спокойно к такому повороту событий, объясняя, что это нормальное явление в модельном бизнесе. Поддерживают друг друга.

«У Игоря была шикарная съёмка для видеорекламы сети отелей в Макао и Сингапуре. Кастинг был в Шанхае, и, когда его утвердили, сказали, что снимать будут с Дэвидом Бекхэмом . Мы подумали, что это шутка, и не поверили, — вспоминает Алина. — Несколько дней Игорь жил в шикарном отеле. Атмосфера на съёмке была как в кино — дорогая видеотехника, большая команда из Америки и возможность пообщаться со звездой. Игорь сказал, что Бекхэм очень простой и общительный».

Съёмка, которой гордится Алина, была для марки Dior Beauty, тоже в Сингапуре. Девушка прошла большой кастинг.

«Я очень сильно хотела, чтобы выбрали меня. Через пару дней агентство сообщило, что меня подтвердили. Вот это была радость! Съёмка длилась 10–12 часов, мне делали несколько образов, была большая команда, отношение ко мне было как к супермодели. После мне подарили целый запас косметики», — рассказывает Алина.

Всё самое интересное происходит на масштабных съёмках. Девушке запомнился бэкстейдж для марки Honda в Китае. Алина была выбрана лицом компании. Снимали в ангаре, где обычно снимают фильмы.

«В ангар заезжали машины, с которыми мы снимались. Было очень холодно, не было отопления, нам постоянно носили горячий чай и пледы. А ещё был интересный бэкстэйдж в Гонконге, съёмка для рекламы фитнес-клуба. Там спускали воду в огромном бассейне, закрывали его чёрной тканью и делали имитацию дождя специальными шлангами. Было очень интересно», — рассказывает девушка.

Бывают сезоны, когда Алина с Игорем практически не видятся. Много разъездов сильно выматывают. Они не любят разлучаться и тяжело переносят периоды расставания, но всё же, считает Алина, оно идёт им на пользу.

«Мы привыкли всегда все делать вместе, поэтому такие сезоны переносим непросто, усталость накапливается, но, когда разъезды заканчиваются, раз в три месяца мы ездим в Гонконг или Макао на пару дней, просто погулять и набраться сил», — рассказывает Алина.

Молодожёны задумываются о детях. Но это означает завершение карьеры для Алины. Девушка считает, что родители должны быть рядом с малышом и растить его в родительской любви и заботе. Но есть примеры, когда модели продолжают летать на контракты после рождения детей, иногда берут их с собой. Существуют детские съёмки.

Алина и Игорь в состоянии обеспечить себе то будущее, которое хотят. Помимо своей основной профессии они развивают несколько инвестиционных проектов. Карьера модели не вечна, и когда наступит пенсионный возраст, зависит от внешности и здоровья.

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