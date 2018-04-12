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Криштиану Роналду: «Нам это должно стать уроком. В футболе ничего не дается просто так»
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Криштиану Роналду: «Нам это должно стать уроком. В футболе ничего не дается просто так» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал длинную паузу перед выполнением пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3). Роналду реализовал пенальти в добавленное время, благодаря чему его команда вышла в полуфинал турнира — 4:3 по сумме двух встреч.
— Прошла целая вечность до того момента, как мне позволили подойти к «точке», — цитирует официальный сайт УЕФА Роналду. — Нам нужно учиться на этой игре. В футболе ничего не дается просто так. Пусть нам это станет уроком. «Ювентус» играл очень хорошо.
Реал — Ювентус
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