Криштиану Роналду: «Нам это должно стать уроком. В футболе ничего не дается просто так»

Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал длинную паузу перед выполнением пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3). Роналду реализовал пенальти в добавленное время, благодаря чему его команда вышла в полуфинал турнира — 4:3 по сумме двух встреч.

— Прошла целая вечность до того момента, как мне позволили подойти к «точке», — цитирует официальный сайт УЕФА Роналду. — Нам нужно учиться на этой игре. В футболе ничего не дается просто так. Пусть нам это станет уроком. «Ювентус» играл очень хорошо.

Реал — Ювентус