С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада

С нового сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравняется с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду по размеру оклада.

Так, по сведениям испанской прессы, летом наставник «горожан» подпишет со своим клубом контракт с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон. Именно столько на сегодняшний день на «Сантьяго Бернабеу» получает действующий обладатель «Золотого мяча». Если королевский клуб не подпишет нового соглашения с португальцем и тот не сменит команду по окончанию текущего сезона, оклады Гвардиолы и Роналду будут идентичными.