Ещё
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
Далее:
Читайте также:
Ещё

С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
С нового сезона главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравняется с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду по размеру оклада.
Так, по сведениям испанской прессы, летом наставник «горожан» подпишет со своим клубом контракт с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон. Именно столько на сегодняшний день на «Сантьяго Бернабеу» получает действующий обладатель «Золотого мяча». Если королевский клуб не подпишет нового соглашения с португальцем и тот не сменит команду по окончанию текущего сезона, оклады Гвардиолы и Роналду будут идентичными.
Soccer News: последние новости
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство" Погба готов перейти в ПСЖ Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Вернблум получил подарок от Проворова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение