Делегация АФК ознакомилась с развитием футбола в Туркменистане

Делегация Азиатской футбольной конфедерации (АФК) во главе с президентом шейхом Салманом бин Ибрагим Аль Халифа встретилась с руководством Федерации футбола Туркменистана и футбольных клубов страны, передает Turkmenistan.ru.

В ходе встречи генсек АФК Дато Виндзор Джон отметил динамику развития футбола в Туркменистане. По его словам, об этом свидетельствуют успехи туркменских спортсменов, в том числе выход сборной в финальную часть Кубка Азии 2019 года.

Также он отметил, что впервые женская сборная страны примет участие в финальном турнире чемпионата Азии по футзалу в Таиланде, а туркменские клубы успешно выступают во втором по значимости футбольном турнире Азии — Кубке АФК этого года.

В рамках пребывания в Ашхабаде члены делегации АФК провели встречу в правительстве республики и с руководством Министерства спорта и молодежной политики. Гости дали высокую оценку спортивным объектам столицы, в частности, Олимпийскому городку, где в сентябре минувшего года прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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