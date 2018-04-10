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Агент: «Пока Манчини мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества»
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Агент: «Пока Манчини мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный агент Марко Трабукки ответил на слухи о том, что наставник «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.
"Почему Манчини в сборной Италии — плохая идея? Капелло сказал интересную фразу: «Манчини — хороший тренер, если у него играют сильные футболисты, поэтому в „Зените“ у него не получается». В «Интере» и «Манчестер Сити» он доказал, что может побеждать с сильными командами.
Сейчас сборная Италии обладает средним, даже слабым составом, не имеет звезд, поэтому не думаю, что у Манчини может получиться там. В «Зените» Фурсенко разрешил ему сделать ставку на аргентинцев. Манчини решил избавиться от некоторых россиян, зная про лимит на легионеров, поэтому он должен отвечать за результат.
Пока Манчини мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества. Странно, что он публично летит в Рим, чтобы встретиться с руководством сборной. По отношению к болельщикам и футболистам это некрасиво. Видимо, клуб дал добро на переговоры.
Иностранцы должны адаптироваться к русскому менталитету, а не наоборот. Есть много специфических вещей в российском футболе. Прежде всего это жесткий лимит на легионеров, который означает, что даже средние российские футболисты в любом случае имеют возможность играть", — сказал Трабукки.
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