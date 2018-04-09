Трабукки: «Результат „Зенита“ при Манчини абсолютно недопустим для такого клуба» 

Футбольный агент Марко Трабукки оценил работу Роберто Манчини в ”Зените”. Петербургский клуб идет пятым в РФПЛ.
«Капелло сегодня сказал интересную фразу о Манчини. Мол, он хороший тренер при условии, что у него в команде очень сильные футболисты. Поэтому у него не получается в «Зените». Я почти дословно цитирую Капелло. Думаю, это правда. Он доказал это в «Интере» и «Манчестер Сити». Надо признать, что «Манчестер Сити» выиграл АПЛ при Манчини после веков отсутствия побед. Но тут надо смотреть состав. В «Интере» у него был один из самых сильных составов в истории клуба. То же самое в «Сити». В Турции у него не получилось. Сейчас у сборной Италии очень средний, даже слабый состав. У сборной Италии нет суперзвезд, поэтому я не думаю, что Манчини, тренируя раз в два-три месяца, может добиться успеха в сборной Италии.
Я думаю, у «Зенита» был самый сильный состав в чемпионате. «Зенит» купил всех футболистов, которых захотел Манчини. Он, как всегда, делает ставку на аргентинцев. Фурсенко и другие руководители «Зенита» разрешили ему сделать ставку на аргентинцев. Это его решение. Он решил избавиться от некоторых российских футболистов, зная о законе о легионерах в российском футболе. Он должен отвечать за результат. Результат, который он показал, абсолютно недопустим для «Зенита» с таким бюджетом и амбициям.
Он пока что мало делает для того, чтобы быть симпатичным и приятным для российского футбольного общества. Надеюсь, со временем это изменится, если он еще будет здесь тренировать. Конечно, странно, что он публично летит в Рим на встречу с Федерацией футбола Италии. И здесь вопрос к «Зениту», наверное. Он наверняка согласовал это с клубом. Клуб наверняка дал добро на другие переговоры. Иначе это было бы некорректно.
Иностранцы должны адаптироваться к русскому менталитету, а не наоборот. У того же Карреры это получилось. Еще Спаллетти много лет назад сказал, что надо адаптироваться. Надо понимать, что в России играют не 11 футболистов, которые лучше всех тренировались, потому что тут есть оригинальный и жесткий закон по легионерам, который обязует тренера на каждый матч ставить пять россиян на поле. Это означает, что некоторые российские игроки могут средне или плохо тренироваться, но все равно будут играть. Иностранный тренер должен адаптироваться. Ибо закон есть, и ты не можешь его изменить», — сказал Трабукки в эфире радиостанции «Серебряный дождь».