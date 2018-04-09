Трабукки: «Результат „Зенита“ при Манчини абсолютно недопустим для такого клуба»

Футбольный агент Марко Трабукки оценил работу Роберто Манчини ”Зените” . Петербургский клуб идет пятым в РФПЛ.

«Капелло сегодня сказал интересную фразу о Манчини. Мол, он хороший тренер при условии, что у него в команде очень сильные футболисты. Поэтому у него не получается в «Зените». Я почти дословно цитирую Капелло. Думаю, это правда. Он доказал это в «Интере» и «Манчестер Сити». Надо признать, что «Манчестер Сити» выиграл АПЛ при Манчини после веков отсутствия побед. Но тут надо смотреть состав. В «Интере» у него был один из самых сильных составов в истории клуба. То же самое в «Сити». В Турции у него не получилось. Сейчас у сборной Италии очень средний, даже слабый состав. У сборной Италии нет суперзвезд, поэтому я не думаю, что Манчини, тренируя раз в два-три месяца, может добиться успеха в сборной Италии.

Я думаю, у «Зенита» был самый сильный состав в чемпионате. «Зенит» купил всех футболистов, которых захотел Манчини. Он, как всегда, делает ставку на аргентинцев. Фурсенко и другие руководители «Зенита» разрешили ему сделать ставку на аргентинцев. Это его решение. Он решил избавиться от некоторых российских футболистов, зная о законе о легионерах в российском футболе. Он должен отвечать за результат. Результат, который он показал, абсолютно недопустим для «Зенита» с таким бюджетом и амбициям.

Он пока что мало делает для того, чтобы быть симпатичным и приятным для российского футбольного общества. Надеюсь, со временем это изменится, если он еще будет здесь тренировать. Конечно, странно, что он публично летит в Рим на встречу с Федерацией футбола Италии. И здесь вопрос к «Зениту», наверное. Он наверняка согласовал это с клубом. Клуб наверняка дал добро на другие переговоры. Иначе это было бы некорректно.