На тренировочных базах ЧМ в Подмосковье обеспечат круглосуточный контроль безопасности

"На тренировочных базах Подмосковья режим безопасности будет обеспечен 24 часа семь дней в неделю", — цитирует пресс-служба министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова . Как отметил министр, к чемпионату готовятся все службы Подмосковья, в том числе и правоохранительные. На базах обеспечат видеонаблюдение, патрулирование территорий, осмотр посетителей и досмотр транспортных средств.

"В последнее время в зарубежных СМИ появляется все больше сообщений об угрозах безопасности во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Хочу заверить, что обеспечение комфортного пребывания болельщиков в России во время мирового первенства — наша ключевая задача. Безопасность — один из самых важных вопросов при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, — сказал Терюшков.