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На тренировочных базах ЧМ в Подмосковье обеспечат круглосуточный контроль безопасности
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На тренировочных базах ЧМ в Подмосковье обеспечат круглосуточный контроль безопасности 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья обеспечат круглосуточный контроль безопасности на тренировочных базах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
"На тренировочных базах Подмосковья режим безопасности будет обеспечен 24 часа семь дней в неделю", — цитирует пресс-служба министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова. Как отметил министр, к чемпионату готовятся все службы Подмосковья, в том числе и правоохранительные. На базах обеспечат видеонаблюдение, патрулирование территорий, осмотр посетителей и досмотр транспортных средств.
"В последнее время в зарубежных СМИ появляется все больше сообщений об угрозах безопасности во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Хочу заверить, что обеспечение комфортного пребывания болельщиков в России во время мирового первенства — наша ключевая задача. Безопасность — один из самых важных вопросов при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, — сказал Терюшков.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В столице сыграют 12 матчей, которые пройдут на двух московских аренах — «Лужники» и "Спартак".
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