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Тренировочные базы ЧМ-2018 в Подмосковье будут сданы в эксплуатацию до конца апреля
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Тренировочные базы ЧМ-2018 в Подмосковье будут сданы в эксплуатацию до конца апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Тренировочные базы чемпионата мира по футболу 2018 года в Подмосковье находятся в завершающей стадии готовности и будут сданы до конца апреля. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
"Все тренировочные базы чемпионата мира по футболу в Московской области находятся в завершающей стадии готовности и будут сданы до конца апреля. Никаких сложностей нет и не было, — сказал Терюшков. — На данном этапе основным направлением является операционная деятельность, которая включает в себя работу всех служб и ведомств: служба безопасности, ЖКХ, благоустройство парков и скверов, организация встречи команд и болельщиков. Все службы должны сработать настолько гармонично, чтобы каждый, кто приедет в Россию, в Московскую область чувствовал себя не только в полной безопасности, но и как дома".
"Уже говорилось, что тренировочные базы будут находиться под круглосуточным патрулированием, так как безопасность игроков превыше всего. Вместе с этим мы хотим организовать и комфортное пребывание для болельщиков. Для этого мы предложим максимальное количество мероприятий и туристические маршруты, чтобы каждый гость Московской области, даже если его команда в этот день не играет, знал, что ему делать", — добавил Терюшков.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В столице будут сыграны 12 матчей, которые пройдут на двух московских аренах — «Лужники» и "Спартак".
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