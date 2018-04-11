Тренировочные базы ЧМ-2018 в Подмосковье будут сданы в эксплуатацию до конца апреля

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Тренировочные базы чемпионата мира по футболу 2018 года в Подмосковье находятся в завершающей стадии готовности и будут сданы до конца апреля. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Все тренировочные базы чемпионата мира по футболу в Московской области находятся в завершающей стадии готовности и будут сданы до конца апреля. Никаких сложностей нет и не было, — сказал Терюшков. — На данном этапе основным направлением является операционная деятельность, которая включает в себя работу всех служб и ведомств: служба безопасности, ЖКХ, благоустройство парков и скверов, организация встречи команд и болельщиков. Все службы должны сработать настолько гармонично, чтобы каждый, кто приедет в Россию, в Московскую область чувствовал себя не только в полной безопасности, но и как дома".

"Уже говорилось, что тренировочные базы будут находиться под круглосуточным патрулированием, так как безопасность игроков превыше всего. Вместе с этим мы хотим организовать и комфортное пребывание для болельщиков. Для этого мы предложим максимальное количество мероприятий и туристические маршруты, чтобы каждый гость Московской области, даже если его команда в этот день не играет, знал, что ему делать", — добавил Терюшков.