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«Байер» нацелился на экс-игрока «Зенита»
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«Байер» нацелился на экс-игрока «Зенита» 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Фенербахче» Жулиано может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает Sporx, в услугах 27-летнего экс-футболиста "Зенита" заинтересован «Байер».
В текущем сезоне Жулиано провел 25 игр, отметился 13 голами и 2 ассистами.
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