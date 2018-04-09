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В Кирове трое парней разгромили подъезд
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В Кирове трое парней разгромили подъезд 

Vyatka-grad.ru 29 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове, в одном из домов на ул. Заводской трое молодых людей ночью разгромили подъезд.
Хулиганов и их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из подъездов.
Запись разгрома выложил пользователь в один из кировских пабликов соцсети «В Контакте». Автор поста сообщил, что этих «нехороших людей уже ищут».
На записи видно, как молодые люди выходят из лифта и начинают портить имущество в подъезде: ломают электрический щит, срывают объявления с доски, пинают пластиковые двери, а после гасят свет и уходят.
Пользователей паблика возмутили действия молодых людей. Большинство недоумевает, что именно двигало молодыми людьми при разгроме подъезда.
«Из каких помыслов и побуждений они это делают? Что вообще в голове у этих людей?», — возмущались кировчане. Кто-то предложил отправить их на общественные работы, чтобы направить их энергию в «мирное русло».
Фото — скриншот видео ЗКТВ
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