В Кирове трое парней разгромили подъезд

В Кирове, в одном из домов на ул. Заводской трое молодых людей ночью разгромили подъезд.

Хулиганов и их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из подъездов.

Запись разгрома выложил пользователь в один из кировских пабликов соцсети «В Контакте». Автор поста сообщил, что этих «нехороших людей уже ищут».

На записи видно, как молодые люди выходят из лифта и начинают портить имущество в подъезде: ломают электрический щит, срывают объявления с доски, пинают пластиковые двери, а после гасят свет и уходят.

Пользователей паблика возмутили действия молодых людей. Большинство недоумевает, что именно двигало молодыми людьми при разгроме подъезда.

«Из каких помыслов и побуждений они это делают? Что вообще в голове у этих людей?», — возмущались кировчане. Кто-то предложил отправить их на общественные работы, чтобы направить их энергию в «мирное русло».

Фото — скриншот видео ЗКТВ