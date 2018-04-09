Эрнесто Вальверде: Самоуверенность может вылезти боком

«Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло. Нельзя выходить на поле с мыслью, что „Рома“ для нас — не соперник. Самоуверенность может вылезти боком.

Наша цель — всегда придерживаться баланса между защитой и атакой. Я не заглядываю за рамки завтрашней игры. Было бы ошибкой думать, что мы уже в полуфинале. Мы точно не самоуверенны… Зацикливаться на результате — опасно», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч «Рома» — «Барселона» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Барселона» победила со счетом 4:1.