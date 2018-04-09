Ещё
Эрнесто Вальверде: Самоуверенность может вылезти боком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрнесто Вальверде: Самоуверенность может вылезти боком 

Советский спорт 28 минут назад
«Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло. Нельзя выходить на поле с мыслью, что „Рома“ для нас — не соперник. Самоуверенность может вылезти боком.
Наша цель — всегда придерживаться баланса между защитой и атакой. Я не заглядываю за рамки завтрашней игры. Было бы ошибкой думать, что мы уже в полуфинале. Мы точно не самоуверенны… Зацикливаться на результате — опасно», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.
Матч «Рома» — «Барселона» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Барселона» победила со счетом 4:1.
Советский спорт: последние новости
Райкконен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бахрейна, Сироткин – 19-й Президент «Атлетико»: Торрес – наша легенда. Для него в клубе всегда будут открыты двери Марко Асенсио: В моей комнате висел плакат с изображением Зидана
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Вернблум получил подарок от Проворова
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение