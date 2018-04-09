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Убегающий медведь едва не напал на оператора
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Убегающий медведь едва не напал на оператора 

Авторамблер 29 минут назад
Фото: Авторамблер
Заметив по время поездки по заснеженным сопкам, друзья увидели медведя и решили преследовать его, чтобы заснять животное на видео. Однако в какой-то момент испуганный медведь остановился и пошел в контратаку. Водителя спасло то, что он прибавил газу и увернулся от медвежьей лапы.
В соцсетях отметили, что, хоть медведю и не навредило преследование, однако зачем было пугать животное и гонять его по холмам — непонятно. Сам же медведь, судя по видео, худой после зимовки и встреча с людьми, вероятно, помешала ему искать пропитание.
Что ж, водители знали на что идут: естественный отбор никто не отменял.
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