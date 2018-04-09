Трабукки: «Манчини учить игроков не будет. А Каррера — преподаватель»

«В прошлом Каррера не был таким талантливым игроком и успешным тренером, как Манчини. Поэтому у него другой подход. Как я считаю, правильный.

Приведу пример. Это произошло в Австрии на сборах. Был один защитник, который, на мой взгляд, не смог бы добиться успехов в «Спартаке» из-за своих антропометрических данных. И Каррера мне это подтвердил. Ровно на следующий день я увидел, что Каррера индивидуально занимался с этим защитником, хотя он на 90% знал, что не будет на него рассчитывать. А все из-за того, что этот парень старался, хотел научиться. И Каррера его учил. У Манчини есть прекрасные помощники, которые делают работу на поле. Манчини сам ее не делает. Он а-ля Фергюсон, который решает, кого покупать, с кем расставаться, как пройдет тренировка. Сам он учить не будет. А Каррера — преподаватель. У него есть индивидуальный подход. Он помогает преодолевать недостатки. Это одно из сильных его качеств. Он скромный, трудолюбивый и честный человек.

Могут ли им заинтересоваться топ-клубы? Да. Не думаю, что, например, тот же «Ювентус» может сразу пригласить тренера из РФПЛ. Но через какое-то время, если он будет работать в каком-нибудь среднем клубе Италии, это возможно. Хотя не факт, что Каррера захочет пойти в средний клуб в Италии, если будет успешно работать в «Спартаке». Здесь прекрасный город и прекрасный клуб с великолепными болельщиками. Не забывайте, что российский футбол идет в Европе на шестом месте. Что касается русского языка, то Массимо понимает все больше и больше.