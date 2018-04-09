Дмитрий Ананко — о поддержке футбольного отряда «Спартак»

Легенда «Спартака» вспоминает начало собственной карьеры и делится опытом с теми, кто только начинает свой футбольный путь.

Мы уже знакомили вас с активным детским отдыхом, расспросив организатора футбольной программы «Adidas camps» Сергея Сапрыкина об отрядах в «Орлёнке», Крымске и «Камчии». Однако не только эти секции готовы расширить круг навыков юных игроков. Футбольный отряд «Спартак» также работает в «Орлёнке» и «Камчии», имея ещё и филиал в «Артеке». Мы побеседовали с легендарным футболистом, который всегда рад помочь начинающим спортсменам — Дмитрием Ананко . Он пообещал приехать летом к ребятам из «Спартака» с мастер-классом, и нет сомнений, что он сдержит обещание.

— Вы не в первый раз приедете в летний лагерь в качестве гостя, верно? — Если есть время, всегда с удовольствием откликаюсь на такие предложения. Моя дружба с «Артеком» и «Орлёнком» длится уже довольно долго: в обоих лагерях я ношу звание почётного вожатого. В «Артеке» уже проводил зарядку, тренировки и мастер-классы.

Этим летом надеюсь задержаться на несколько дней, заглянув при этом и в «Орлёнок», и в «Артек». За один день можно не успеть уделить всем внимание. Да и то что отряд называется «Спартак», важно для меня. Конечно, мне это ближе, чем что-либо ещё. Сыграла свою роль многолетняя дружба с фондом «Галактика спорта», который является организатором и идейным вдохновителем смен.

— Могут ли принять участие в мастер-классе дети, которые пока не очень хорошо играют в футбол? — Двери открыты всем. Ребёнок может заниматься чем-то ещё, но в свободное время играть в футбол. Например, у меня в детстве были и лёгкая атлетика, и бокс, и цирковая студия. В любом случае погонять мяч в лагере с хорошими партнёрами и на качественной площадке — одно удовольствие. Ребёнку нужно дать выбрать, и в лагерях много возможностей сделать такой выбор.

— А как начался ваш путь футболиста? — Я начинал играть в футбол в обычной секции. В плохую погоду приходило два-три человека. Но мой первый тренер рассказывал, что я ни одной тренировки не пропустил. Разве что по болезни. Такое желание помогло мне добиться многого не только в спорте, но и в жизни. У всех есть шанс, если отдаваться этому полностью.

— А смены в летних лагерях в вашей жизни были? — Не сказать, что я часто ездил в лагеря. Обычно на каникулах у нас были соревнования. Выбор на футбол пал уже во втором классе, да и уроки надо было учить. Однако я вырос в спортивном интернате, что сформировало во мне стержень.

Проведение времени со сверстниками — это очень важно. В «Орлёнке» и «Артеке» можно активно заниматься спортом, да и общая инфраструктура классная. Я благодарен руководству за то, что созданы все условия. В обоих лагерях потрясающие поля. Можно только порадоваться за ребят: выходи да играй.