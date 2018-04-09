Репортаж: Брейвик поднял невиданную волну толерантности в Норвегии

Аэропорт Осло встречает деревом. Здесь все деревянное — пол, стены, лестницы… Так ненавязчиво намекают, что Норвегия повернута на экологии. И кроме того, уютно. Это слово «уют» мне хотелось произносить на протяжении всего путешествия. Вот стоит казарма. Норвежцы прилепят пару брусьев, выкрасят в красный или синий, повесят рольставни и вот перед нами домик в скандинавском стиле. Умеют они создавать уют. На Северах без этого нельзя.

Аэроэкспресс тоже отделан ольхой. Но билеты на него стоят в два раза дороже, чем на обычную электричку. А разница во времени 4 минуты. Угадайте, на чем я поехал в город?

Встали на рельсы

Про поезда в Норвегии ходят легенды. Конечно, есть классический первый класс и второй. Составы сделаны в Германии на совесть. Но есть и такие опции, о которых нам мечтать и мечтать. Например, вагон для тишины. Прямо в билете указано, что в вагоне запрещено разговаривать, привлекать внимание пассажиров. Даже клацать по клавишам компьютера не дозволяется. А уж звонок телефона приравнивается к преступлению! Правда, молодежь втихую сидит в соцсетях, надев наушники. Контролеры смотрят на это сквозь пальцы. Но боже упаси, если наушники открытого типа и твоя музыка просочится к соседу! Немедля выгонят в обычный вагон.

По соседству семейный вагон. Он обозначен детской коляской. Здесь, напротив, визг и топот. Просторные купе для родителей. А почти половина вагона игровая зона. Пол и стены в поролоне. Горка, шары, словом, все, чтобы занять гиперактивного малыша, пока папа читает газету, а мама совершает покупки в Интернете. Кстати, Wi-Fi в поездах значительно шустрее, чем в гостиницах или кафе. Связь по спутнику.

В хвосте обычно вагон для спорта. На нем нарисован велосипед. Чем он хорош? Позади огромная свободная площадка с подвесами для велосипедов и стеллажами для лыж. Чтобы не толкаться в проходе с великом и колоть пассажиров лыжными палками, инженеры сообразили, что так удобнее норвежской нации. Действительно, чего изобретать велосипед?

Цены в наших рублях высокие. Но надо учесть, что железная дорога это самый дешевый транспорт в Норвегии. Автобус из аэропорта Гардермуэн стоит столько же, сколько и аэроэкспресс — 1300 рублей на наши. А про такси я вообще молчу. Его позволяют себе только офисные клерки высшего звена. И то, потому что контора оплачивает поездку.

Прямо в билете указано, что в вагоне запрещено разговаривать, привлекать внимание пассажиров. Даже клацать по клавишам компьютера не дозволяется

А что же личный транспорт? Это удел откровенно богатых людей. И не потому, что машины дороги. Тут везде платные дороги. А за въезд в Осло — будь ты житель или приезжий — выкладывай 200 рублей. Каждый раз. Ну и бензин здесь 105 рублей литр. Не наездишься. Зато пробок нет совсем.

Добрый народ

В выходные Осло как вымирает. Только громкие колесики туристических чемоданов строчат по гранитной плитке. Самые активные в пятницу вечером бегут в магазины алкомонополии. Их совсем немного по стране. Поэтому очереди внушительны для пустынной Норвегии. Бары переполнены. А потом в субботу и в воскресенье норвежцы отдыхают или дома, или на даче, или на горнолыжном спуске, а то и просто в лесу. На улице остаются только румынские цыгане. Они в каждом квартале сидят и просят милостыню. После вступления в Евросоюз дорога в Норвегию оказалась открытой. Выгнать их власти не имеют права. Предлагают работу по силам — уборщиками на стройку. Те отказываются. Якобы языка не знают. Хотя «майна» и «вира» во всем мире понятны без перевода. Нехитрое ремесло нищего начинается с картонки. Сложнее всего написать душераздирающую историю на норвежском языке. Поэтому картонки на вес золота. Они передаются по наследству и даже арендуются. Я не шучу. Ну еще нужен дешевый синтетический плед. А лучше два. Тут же холодно! По магазинам с этим хозяйством не пойдешь. Потому под каждым кустом, в каждом проулке можно обнаружить схрон — сверток с пледом и туристическим ковриком. Плед я обнаружил даже внутри памятника победы над фашизмом, что возле вокзала Осло-Центральный. Он был воткнут прямо под разбитую свастику из нержавейки.

Разговорился с Мишей — немолодым цыганом, который знал немного русский.

— А зачем мне работать? — удивился Миша, поправляя плед. — Я милостыней раз в пять больше заработаю. Норвежцы удивительно добрый народ!

Так и сидят молодые и старые. Женщины и девушки. Вот только детей на паперть не пускают. Конечно, с детьми больше подадут. Но полиция не дремлет. Тюрьма и депортация в 24 часа!

В Бергене местная газета провела собственное «румынское» расследование. Когда читатели узнали, что существует целая мафия, крыша и все такое прочее, совсем как у нас, то совершенно перестали подавать. За неделю Берген очистился от попрошаек. Вот что значит печатное слово! Правда, в Осло никто такими расследованиями не занимается. Неужели мафия проникла в столичные СМИ?

На мое удивление здесь совершенно не счищают снег с тротуаров! То есть проезжая часть буквально вылизана. А тротуары, за исключением тех, под которыми специально проложены трубы с горячей водой и которые в дождик и мороз сухие как летом, покрыты коркой льда. Правда, весь лед в обязательном порядке посыпан гранитной крошкой. Так что совсем не скользко даже в кедах.

Как мне рассказали, генеральная уборка проводится два раза за зиму. И еще весной, когда всю крошку специальными пылесосами убирают с дороги и моют до следующей зимы. Конечно, когда жители жалуются, выезжает специальная аварийная бригада и колет лед. Я застал такую картину. Рядом с Национальным театром есть беседка. Возле нее три машины с проблесковыми маячками. В машинах греется смена. А два поляка (я разговорился с ними. Здесь почти все дворники из Польши) не спеша скребком чистят ступеньки. Иду обратно — та же картина. У нас за это время всю площадь вылизали бы.

Монарх снимает сливки

В центре Осло Королевский дворец. Флаг был поднят. Значит, король Харальд V на месте. Вот и окна горят. Я подошел вплотную ко дворцу. Королевский парк открыт для прохожих. Рядом оранжерея, где королева выращивает огурчики и помидорки к дворцовому столу. Его Величество запросто можно встретить на аллеях парка. Одного. Без охраны. А с мигалками в Осло ездит только «скорая», «пожарка» да полиция. Кстати, о безопасности. Главный променад — улицу Карла Йохана — «украсили» уродливые бетонные тумбы, набитые землей, больше похожие на обрезки канализационных труб. Это чтобы грузовик с террористом не прошел.

Еще Харальд V любит разводить коровок в своей загородной резиденции. Аккурат напротив Российского торгпредства. Меня принял лично наш торгпред Александр Аникин . Развевался наш трехцветный флаг. Напротив паслись королевские коровки, а мы не спеша беседовали в уютном каминном зале.

Бытует такая поговорка: «Все люди делятся на норвежцев и на тех, кто мечтает ими быть». Согласитесь, немножко шовинистическая трактовка

— Норвежцы использовали сверхдоходы от нефти весьма продуктивно. Создав фонд «будущих поколений», они приняли закон, чтобы ни одна крона оттуда напрямую не шла в норвежскую экономику, не разогревала ее. И чтобы прибыльность фонда была не меньше 4% годовых. Этот триллион вложен в американские и российские нефтяные компании. В долговые обязательства и еще во много чего. Так что 4% они имеют. А вот на социальные нужды из этого фонда можно брать с разрешения Стортинга — это парламент, — но не больше этих же 4%. Обычно 2% в год. Кстати, во время нефтяного бума и благодаря ему Норвегия смогла построить высокотехнологичную нефтяную промышленность с уникальными решениями по подводному бурению. Это и рабочие места, и огромная прибыль. Так что фонд растет. Хотя нефть кончается. Эта серьезная подушка безопасности, если, конечно, мир не перейдет к другой модели экономики. И еще один момент. Здесь налоги распределяются по горизонтали. Сначала местные бюджеты, а уж потом деньги отправляются в Осло. По остаточному принципу.

— Александр Витальевич, а как вам в Норвегии живется?

— Экология здесь на уровне. Продукты, транспорт все на высоте. Забота о здоровье. Цены высокие, но и зарплаты тоже ого-го! Но чего-то не хватает. В человеческом ключе. Они другие. Телефоны отключают на выходные… И это надо учитывать в работе. Да вы сами все скоро увидите.

Норвежцы, читая отчеты о состоянии своего фонда (публикуются в обязательном порядке), хвастаются друг перед другом, насколько в этом году они стали богаче. А еще бытует такая поговорка: «Все люди делятся на норвежцев и на тех, кто мечтает ими быть». Согласитесь, немножко шовинистическая трактовка. А вы думали, Брейвик родился на пустом месте?

Брейвик отдыхает

Урок Брейвика не прошел для Норвегии даром. Наверно, он бьется своей лысой нацистской башкой о пробковые стены комфортной камеры с Интернетом и спортзалом, когда вспоминает, что он разжег не ненависть к инородцам, а наоборот, поднял невиданную волну толерантности. Да такую волну, что она вот-вот захлестнет и потопит Норвегию.

Еду на поезде из Хамара в Осло. Путь неблизкий по местным меркам — полтора часа. Пятница. Все спешат домой или в аэропорт, чтобы улететь на уик-энд к теплому морю. Много старушек с дорогими чемоданами. Сидячих мест нет. Сам тоже стою рядом с автоматом для снеков. В вагон заходит пакистанец. Черная борода, смуглая кожа. Тут же с места вскакивает норвежец с рыжей бородкой и приглашает мусульманина присесть. Тот отнекивается. Рядом пожилые женщины, дети, которые тоже хотят отдохнуть. Наконец, я, собственной персоной… А норвежец не отстает. Заставил чернобородого занять его место. А сам встал у двери и все поглядывал приветливо на южанина, словно совершил благое дело, которое зачтется в Брюсселе.

Уступать в транспорте кому-либо место в Норвегии не принято. Даже если у тебя приступ аппендицита или вдруг собрался рожать, норвежец скажет:

— Больные должны ездить на «скорой помощи», а не на поезде. Я для этого плачу огромные налоги! — и развернет, как ни в чем не бывало, газетку или уткнется в гаджет.

Совсем рядом защитник норвежского отечества в камуфляже восседал с гордостью за все вооруженные силы. А перед ним корячилась под грузом двух рюкзаков милая фру лет 19.

А тут такое благородство! Я своим глазам не поверил, да так и простоял до конечной, хотя давно вышел и пакистанец, и рыжий благодетель, и старушки…

Продолжение в следующем номере