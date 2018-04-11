Репортаж: Чем не принято хвастаться в Норвегии 

А что с нефтью?Нефть в Норвегии, как и у нас — номер один. Но вот какое дело. Нефть уже кончается на норвежском шельфе. Надо идти на север. Но это очень дорого. Тогда надо идти вбок. То есть к нам. Ну и мы не лыком шиты. Говорим: давай! Только делись своими технологиями, норвежский брат. Ну а нам шельфа не жалко… Так было до введения санкций. А секрет миллионеров в том, что все норвежцы сколачивали свои состояния поколение за поколениемЯ встретился с Кириллом, который вращается в норвежских нефтяных кругах. Он поставил условие, что имя его я изменю. В этих самых кругах страсть как не любят распространение инсайдерской информации. Однако, истина дороже. — Норвежцы, как и их коллеги-нефтяники из США и ЕС, заморозили сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями в нашей Арктике, для освоения недр которой мы очень нуждаемся в их шельфовых технологиях. Норвежцы не хотят делиться с россиянами лицензиями на добычу углеводородов на норвежском шельфе, хотя принадлежащий норвежскому государству нефтяной концерн «Статойл» сохранил за собой возможность продолжать работу в России по трем досанкционным проектам. Правда, для этого потребовалось вмешательство норвежского МИДа, — вкратце обрисовал положение дел Кирилл. Может, нам не стоит драматизировать ситуацию, и норвежцы все-таки придут к разумному решению? Из пяти пробуренных «Статойлом» в 2017 году скважин в новых нефтяных районах норвежской части Баренцева моря четыре оказались сухие. А Россия только-только начинает осваивать гигантские запасы Арктики. Когда мы сами научимся их разрабатывать и найдем новых партнеров, норвежцы останутся за бортом нефтяной платформы. Надо смотреть вперед, а не на Запад. Господин КристенА что же сами норвежцы? Я созвонился с Кристеном Мордалом. Он готовил доклад в Бергене на конференции норвежских рыбоводов. Говорит, времени в обрез. Полетим обратно в Осло и поговорим в самолете. Кристен очень хорошо говорит по-русски. Он продает нашим оборудование для аквакультуры. Это технология по разведению лосося в садках. И еще он знает, как считать норвежское время. Если говорит, что до вылета у нас еще полчаса, то так оно и есть. В полете мы не поговорили. От Бергена до Осло всего 40 минут. Да и сидел он в первом классе. Хотя первый класс в Норвегии ничем не отличается от последнего. Просто семь первых рядов «Боинга» обозначены картонной табличкой. Потом мы откопали из сугроба его семилетний «Мицубиси Паджеро-спорт» и двинулись в Хамар. Джип был без задних сидений и с зеленым номером. Это значит, что машина для грузоперевозок и оформлена на фирму. Мордал — миллионер во всех валютах сразу. Но ездит на старой машине с двумя передними сидушками. На такую модификацию налог меньше. Носит скромный стальной Tag Heuer, который студент журфака МГУ отдаст младшему брату. На счету, вероятно, целое состояние. А он в скромных джинсах и ослепительно улыбается. Ну не принято в Норвегии хвастаться своим богатством. Это как бросать вызов обществу. Или совершать самоубийство. Купил жене подарок: новенькую «Вольво XC90» с гибридным двигателем. По нашим меркам обычная машина. А жена стесняется ездить. Что соседи скажут? И шуб никаких нет. Одна синтетика. Знаю русскую женщину, которая только-только купила новую дубленку с меховым воротником, а активисты чуть не облили зеленкой. Она закричала истошно:— Руссо туристо! Облико морале!Только тогда от нее отстали. А секрет миллионеров в том, что все норвежцы сколачивали свои состояния поколение за поколением. Отец передавал сперва свои знания и связи сыну. А уж потом фирму или счет в банке. Так, постепенно рождались новые миллионеры, которые знали счет кроне и понимали, что такое социальная ответственность. Кристен пригласил меня домой. Что невероятно для норвежца. Познакомил с младшим сыном и собакой. Дом 1956 года постройки. Потом был слегка переделан и отремонтирован. Раньше камин или печь были обязательны при проектировании. Случись что с коммуникациями — на дровах можно выжить. Сейчас эра электричества. Эту норму из закона убрали. Но два камина у Кристена остались. Топит березовыми дровами. Они в дровнике прямо перед домом. Отопление с помощью тепловых насосов. Эта новейшая технология дает гигантскую экономию. До нас она еще не дошла. А вид из широких окон на самое длинное в Норвегии озеро просто потрясающий! Мы скромно пообедали с видом на озеро. — Почему вы думаете, Юрий, что все эмигранты паразиты на теле Норвегии? — корил меня Кристен. — Я вот знаю одну семью из Эритреи. Муж был рок-звездой, но вынужден был бежать с семьей. У него пятеро детей. Жена пошла учиться на акушерку. Сейчас работает в госпитале. И муж распелся. Ездит на гастроли. Дети пятерки приносят. Так что не все пираты и бандиты. Большинство порядочные люди…Каждые выходные Кристен отправляется с семьей и собакой за 150 километров на дачу. Там нет электричества. Зато охотничий ужин при свечах да у камина так романтичен. Хотя зачем тащиться за 150 километров, когда камины есть и дома?— Кристен! Это же сколько выходит туда-сюда да по платным дорогам? Да еще налоги 45%. Не жалко?— Совсем не жалко. Зато я знаю, что дороги всегда чистые и отремонтированные. Знаю, что меня вылечат от самой страшной болезни. Знаю, что могу ходить по улицам и не бояться нападения. Когда это понимаешь, то нет жалости от расставания с заработанными деньгами. Я не стал предлагать Кристену прогуляться в вечерний час в местном гетто для мигрантов — Грёнланде, где только одну русскую учительницу регулярно грабят трижды в месяц. А дороги действительно хорошие. Спорт и астмаКристен на общественных началах тренер местной юношеской гандбольной команды. Недавно его ребята стали чемпионами Норвегии. Поехал с ним на тренировку. И там я познакомился еще с одним примечательным норвежцем. Эскил Эрвик. Конькобежец. Мировой рекордсмен 2005 года. Рекорд еще не побит. Возглавляет детскую спортивную школу для одаренных детей «WANG». Я зашел туда. Дети после тренировок болтались по корпусу. Кто-то занимался языком, кто-то математикой. Я обратился к чемпиону:— Эрвик, каков секрет подготовки олимпийских чемпионов?— Секрета нет. Мы принимаем детей, которые хотят заниматься спортом. И делаем из них людей. — То есть?— У нас нет такой задачи вырастить чемпиона. У нас есть задача выявить мотивацию у подростка. Не важно, поставит он рекорд или нет. Важно, что из него вырастет. Пусть станет грамотным гражданином. А станет ли он чемпионом, это его личное дело. — А астмой дети не страдают?— Нет. А к чему вопрос?— Все ваши лыжники астматики, и им разрешено пользоваться стимулирующими дыхание препаратами…— Нет, мои дети абсолютно здоровы. Хотя во время интенсивных тренировок соленый да еще холодный воздух приводит к разным осложнениям. Ничего удивительного. Я побывал на занятиях. Пока бородатый лектор читал историю, девочки завивали друг другу локоны. Как дома. И ничего. Никаких истерик. Может, в этом секрет чемпионства, а не в астме?Русский мирокЕсть в Осло русский бар. Он называется «Хенрикен». Хозяйка Полина жила когда-то на Ленинградском проспекте в знаменитом доме «Помидор». Занималась бизнесом. Потом поняла, что жизнь проходит, а бизнес хотят отнять. Вот и мотанула с детьми сюда. Из полутьмы раздался уверенный, но простуженный голос:— Кто там?Мы вошли. Полина оказалась настоящей хозяйкой. Тут же предложила пива. — Только никому не говорите! Сегодня я не работаю! Сегодня день рождения моей подруги и великой скрипачки Галы!Я приспособился у стойки. Полина стала рассказывать о себе. — Однажды мой сын ляпнул учительнице, что не хочет идти домой. Мы с ним поссорились. Просто поссорились. А училка вызвала «Баранван». Это такое гестапо для женщин и детей. Ко мне приперлась целая гвардия. Сына на два месяца упекли в приемник. Я не дура, стала каяться. Только это и спасло. Мой потом тоже каялся уже мне. Я не знал, мам, что они такие идиоты! Да и я прошла двухгодичные курсы у психолога. Сейчас он в Оксфорде учится. Умничка моя!Бар наполнялся нашими. Тут был и звукооператор главного театра Осло, и поклонницы именинницы и просто друзья и знакомые хозяйки бара. Вытащили стол из кладовки. Прикрутили ножки и по-русски стали чествовать Галу. — Тяжело иметь бизнес в Осло? — спрашиваю хозяйку бара. — Тяжело. Ищу спонсора. Иногда приходит проверка на пьяных. У них три степени опьянения. И за каждый прокол. Первая степень опьянения, если весел. Вторая — если машешь руками. Третья — если упал под стойку. Вот они и смотрят. Но они не знают, что у наших есть промежуточные степени. Например, мордобитие. У меня шесть проколов. Эти инспектора приходят, одевшись как в сказке. С цилиндрами на голове. Ну мы их моментально вычисляем…Наконец стол собрали. На нем появились салаты, закуски, солененькие огурцы домашние. И пошло чествование именинницы. И я там был и пиво-водку пил. По усам текло. В рот все же попало. Потому как в Норвегии алкоголь это излишество. Каждую каплю превращаем в тост. И тост был за Россию. Выпили все. Как она там, бедная, без нас?Самый главный секрет как всегда в конце. В Норвегии не воруют. Совсем. Все выплаты настолько прозрачны, а контроль за доходами столь жесток, что это просто невозможно! Очень тяжело рассказывать слепому о радужных перспективах завтрашнего дня. Поэтому поверьте на слово. Как на меня шикали те, кому я лишь в предположительном смысле намекал. Потомки викингов, которые, как известно, были разбойниками, не приемлют бюджетного воровства. Коррупция, если есть, то только среди приезжих, которые занимают посты все выше и выше, несмотря на свою некомпетентность и благодаря всеобщей толерантности. Наверное, это и есть маленький секрет для огромной страны. Или огромный секрет для маленькой Норвегии. Окончание. Начало в номерах от 10 и 11 апреля