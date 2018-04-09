Ещё
Трабукки: руководство «Барселоны» общается с Месси через специального человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трабукки: руководство «Барселоны» общается с Месси через специального человека 

Чемпионат.com 15 минут назад
Агент Марко Трабукки поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, а также рассказал об опыте работы с его пиар-службой.
«Считаю, что Месси доказал, что он сильнее Марадоны. Он делает вещи, которых даже Диего не делал. В какой-то степени Месси — человек с другой планеты. Я долгое время вёл переговоры, прежде чем согласовать рекламу с банком с его участием. Больше всего меня поразило то, что руководство «Барселоны» общается с ним через специального человека — его секретаря. Конечно, президент клуба может ему позвонить, но другие — только через третье лицо.
Месси — очень умный и правильный парень. В каком-то смысле он скучный. Он живёт только футболом и семьёй. Но, повторюсь, все эти месяцы я вёл переговоры не с ним: у него есть компания, которая работает только на него. Пять дней в неделю в этой компании работают люди, которые ведут его дела. Зная это, понимаешь, что это особенный человек.
Думаю, Месси — самый известный человек на планете Земля. В начале года я был в пустыне Ботсваны, и даже там знают Месси. Вряд ли кто-то из российских игроков достигнет его уровня. Кстати, в Испании я дарил Месси чёрную икру. Его семья была довольна», — рассказал Марко Трабукки корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире на «Серебряном дожде».
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: Гран-при Бахрейна выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10 «Трактору» вручили бронзовые медали КХЛ Дмитрий Ананко — о поддержке футбольного отряда «Спартак»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Вернблум получил подарок от Проворова
Моуринью готов обменять на Неймара двух футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение