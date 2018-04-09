Трабукки: руководство «Барселоны» общается с Месси через специального человека

Агент Марко Трабукки поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси , а также рассказал об опыте работы с его пиар-службой.

«Считаю, что Месси доказал, что он сильнее Марадоны. Он делает вещи, которых даже Диего не делал. В какой-то степени Месси — человек с другой планеты. Я долгое время вёл переговоры, прежде чем согласовать рекламу с банком с его участием. Больше всего меня поразило то, что руководство «Барселоны» общается с ним через специального человека — его секретаря. Конечно, президент клуба может ему позвонить, но другие — только через третье лицо.

Месси — очень умный и правильный парень. В каком-то смысле он скучный. Он живёт только футболом и семьёй. Но, повторюсь, все эти месяцы я вёл переговоры не с ним: у него есть компания, которая работает только на него. Пять дней в неделю в этой компании работают люди, которые ведут его дела. Зная это, понимаешь, что это особенный человек.