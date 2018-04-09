Крокодил убил крокодила и откусил ему хвост

В Австралии огромный крокодил убил своего сородича поменьше и съел его хвост. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Ролик заснял 49-летний Билл Ян (Bill Yan) во время рыбалки с 16-летним сыном Митчеллом на реке Дэйли, неподалеку от города Дарвин в Северной территории страны. На нем пятиметровый гребнистый крокодил ест хвост, откушенный у трехметрового австралийского узкорылого крокодила.

«Мы плыли по реке и увидели что-то белое, вокруг этого вились птицы. Мы решили, что это рыба, но когда приблизились, поняли, что это крокодил», — рассказал Ян. Рептилия на их глазах убила крокодила поменьше и разделывала его, откусив сперва хвост, а затем лапы. «Мы сидели в 10-12 метрах от него и могли слышать хруст костей», — добавил он.

Гребнистый крокодил является самым крупным из ныне живущих и одним из самых больших хищников на планете. Представляет серьезную опасность для человека.