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Крокодил убил крокодила и откусил ему хвост
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Крокодил убил крокодила и откусил ему хвост 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии огромный крокодил убил своего сородича поменьше и съел его хвост. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.
Ролик заснял 49-летний Билл Ян (Bill Yan) во время рыбалки с 16-летним сыном Митчеллом на реке Дэйли, неподалеку от города Дарвин в Северной территории страны. На нем пятиметровый гребнистый крокодил ест хвост, откушенный у трехметрового австралийского узкорылого крокодила.
«Мы плыли по реке и увидели что-то белое, вокруг этого вились птицы. Мы решили, что это рыба, но когда приблизились, поняли, что это крокодил», — рассказал Ян. Рептилия на их глазах убила крокодила поменьше и разделывала его, откусив сперва хвост, а затем лапы. «Мы сидели в 10-12 метрах от него и могли слышать хруст костей», — добавил он.
Гребнистый крокодил является самым крупным из ныне живущих и одним из самых больших хищников на планете. Представляет серьезную опасность для человека.
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