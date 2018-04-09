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Оргкомитет ЧМ‑2018 рассмотрит возможность переноса фан‑зоны от МГУ
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Оргкомитет ЧМ‑2018 рассмотрит возможность переноса фан‑зоны от МГУ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в течение недели рассмотрит возможность переноса фан-зоны от главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве, сообщает «Интерфакс».
«Нам было сказано, что площадка на Воробьевых горах не является окончательной. Было дано обещание, что в течение недели Аркадий Владимирович (Дворкович, вице-премьер РФ — ред.) ознакомится с информацией о других площадках, хотя он считает эту лучшей», — сказал представитель протестующих студентов университета Виталий Землянский после встречи с главой оргкомитета Дворковичем.
По его словам, представители оргкомитета ЧМ-2018 признают проблемы с этой площадкой, но заявляют, что ни одна другая также не соответствует всем требованиям.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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