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Скандал в Сети. Что не так с этой рекламой? Заметишь?
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Скандал в Сети. Что не так с этой рекламой? Заметишь? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Costa Coffee выпуситили новый рекламный ролик. Все выглядит ну очень аппетитно: латте, сэндвич, пачка чипсов. Но только пользователи в Сети нашли одну ошибку. Посмотри на фото внимательно, ты ее видишь?
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Дело в том, что пакет с чипсами открыт снизу. А правила этикета это запрещают! В комментариях на Facebook разразился настоящий батл: одни пишут, что всю жизнь открывали так и ничего в этом критичного не видят, а вот гурманы утверждают, что это совсем не гигиенично и не эстетично! А что думаешь ты?
Кстати, для особых ценителей смешных рекламных роликов мы собрали подборку самых позорных российских реклам со звездами.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skandal-v-seti-chto-ne-tak-s-etoj-reklamoj-zametish/
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