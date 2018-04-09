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Дмитрий Торбинский: «Не могу сказать, что работать с Капелло было интересно»
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Дмитрий Торбинский: «Не могу сказать, что работать с Капелло было интересно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бронзовый призер Евро-2008, полузащитник «Балтики» Дмитрий Торбинский поделился впечатлениями о работе в сборной России под руководством Фабио Капелло.
— Какие впечатления?
— Не могу сказать, что было что-то интересное.
— Какой, на ваш взгляд, вклад в наш футбол внес Капелло?
— Мне кажется, практически никакого следа он не оставил.
В понедельник бывший тренер сборной России Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры. Итальянец проработал в нашей национальной команде с июля 2012 по июль 2015 года. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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