Дмитрий Торбинский: «Не могу сказать, что работать с Капелло было интересно»

— Какие впечатления?

— Не могу сказать, что было что-то интересное.

— Какой, на ваш взгляд, вклад в наш футбол внес Капелло?

— Мне кажется, практически никакого следа он не оставил.

В понедельник бывший тренер сборной России Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры. Итальянец проработал в нашей национальной команде с июля 2012 по июль 2015 года. (Иван ТОРОПЦЕВ)