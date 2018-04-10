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Фабио Капелло: работу в сборной России оцениваю высоко
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Фабио Капелло: работу в сборной России оцениваю высоко 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло, который накануне сообщил, что завершает свою тренерскую карьеру, вспомнил то время, когда возглавлял сборную России. Капелло считает, что результаты россиян под его руководством были достаточно хорошими.
"На мой взгляд, я добился достаточно хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, — цитирует Капелло издание «Спорт-экспресс». — Хотя, напомню, до этого россияне не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф".
"Однако непосредственно перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков. А через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! И тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но меня все равно решили уволить", — говорит экс-тренер.
"Я искренне уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за российской командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень сильна", — сказал Капелло.
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