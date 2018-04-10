Фабио Капелло: работу в сборной России оцениваю высоко

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло , который накануне сообщил, что завершает свою тренерскую карьеру, вспомнил то время, когда возглавлял сборную России. Капелло считает, что результаты россиян под его руководством были достаточно хорошими.

"На мой взгляд, я добился достаточно хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, — цитирует Капелло издание «Спорт-экспресс». — Хотя, напомню, до этого россияне не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф".

"Однако непосредственно перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков. А через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! И тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но меня все равно решили уволить", — говорит экс-тренер.

"Я искренне уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за российской командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень сильна", — сказал Капелло.