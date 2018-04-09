Какие секреты хакеры крадут у футболистов?

Успех футбольных проектов во многом зависит от защиты информации. Компрометация данных может сорвать переходы игроков, отразиться на финансовой деятельности клубов, негативно повлиять на лояльность болельщиков.

Пятикратный обладатель «Золотого Мяча» Лионель Месси в конце 2017 г. заключил новый контракт с «Барселоной». Но детали соглашения оставались в секрете недолго, сообщает аналитический центр InfoWatch. Вскоре после нового года Football Leaks совместно со Spiegel рассказали общественности, что Месси станет первым футболистом в истории, который будет зарабатывать более $100 млн в год. Согласно новому контракту, аргентинец получит от «Барсы» $106 млн, если проведет более 60% матчей команды. В том случае, если он завоюет шестой титул лучшего футболиста планеты, то заработает дополнительно порядка $16 млнНовобранец «Арсенала» Генрих Мхитарян косвенно проболтался о трансфере в лондонский клуб Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» (Дортмунд). В сеть попал ролик с клубной фотосессии, на котором слышно, как Мхитарян произносит: «Йоу, Пьер, хочешь войти сюда?» Обращение «Пьер» было адресовано Обамеянгу, стоявшему за кулисами в ожидании своей очереди на съемку. В это время «Арсенал» только готовился к переходу игрока «Боруссии», на 100% трансфер еще не был согласован. Важная коммерческая составляющая современного футбола — информация об игровой форме. На футболки наносятся спонсорские логотипы, продажа комплектов формы приносит неплохую прибыль. Зачастую подобного рода информация сливается с подачи самих клубов, чтобы подогреть интерес к продукции, однако бывают и случайные утечки. Так, накануне сезона 17/18 игрок мадридского «Реала» Начо выложил в Twitter фото в футболке из третьего комплекта, который еще не был анонсирован. Поняв оплошность, Начо вскоре удалил твит, однако болельщики успели сделать скриншоты. Свое влияние на футбольный мир пытаются оказать хакеры. В прошлом году участники группировки Fancy Bears взломали базу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и узнали о масштабах употребления запрещенных препаратов игроками. Выяснилось, что только в период 2015-2016 гг. на допинге поймали порядка 350 футболистов. В результате фишинговой атаки римский «Лацио» лишился 2 млн евро. Эту сумму он должен был перевести голландскому «Фейеноорду» за трансфер защитника Стефана де Врея. Итальянский клуб получил электронное письмо с просьбой сделать финальный платеж за переход футболиста и, ничего не подозревая, перечислил деньги на банковский счет, указанный отправителем. Однако письмо оказалось фальшивкой, поэтому деньги ушли хакерам.