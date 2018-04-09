Александр Самедов: «Анжи» решил сыграть со «Спартаком» в слишком открытый футбол"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью «СЭ» после матча 25-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:1) отметил, что махачкалинская команда не была готова к быстрому голу красно-белых.

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— Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?

— Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось — победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий.

— Соперник — не из другой лиги?

— Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать.

— Массимо Каррера похвалил команду. Но в то же время пожурил за один пропущенный гол…

— Мы не должны были пропускать этот гол. В принципе, игра нам давалась, но допустили ошибку. Не обязательный мяч. Он, конечно, не порадовал ни нас, ни главного тренера. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Самедова — скоро в «СЭ»

Анжи — Спартак М