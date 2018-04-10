«Барселона» готова отдать €100 млн за 19-летнего футболиста «Лейпцига»

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в приобретении защитника немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Telefoot, за 19-летнего футболиста испанский гранд готов выложить 100 млн евро.

Отмечается, что в услугах игрока гвинейского происхождения также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" , «Бавария», «Арсенал» и «Милан».

Упамекано выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и забил один гол.