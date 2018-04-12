Стадион «Фишт» в Сочи на время ЧМ-2018 будут охранять 4,5 тысячи человек

По словам главы региона, подготовка к главному спортивному событию уже завершена, Кубань готова принимать команды и болельщиков со всех стран мира.

«Хочу заверить — комфорт и безопасность — наш основной приоритет. Все решения и технологии в этой сфере согласованы с оргкомитетом ФИФА, вопросы отработаны на высочайшем уровне», — заявил Вениамин Кондратьев

Губернатор подчеркнул, что особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.

«Чемпионат приходится на разгар летнего сезона, к нам приедут не только болельщики, но и отдыхающие. Мы должны максимально развести эти потоки и создать комфортные условия и для туристов, и для фанатов», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как отметил Жан Артур Режибо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия, который лично оценил готовность Сочи к проведению Чемпионата, побывал на стадионе «Фишт» и познакомился с инфраструктурой города, у них нет переживаний по поводу организационных моментов. Это касается и отелей, и стадиона, и транспортной логистики, все сделано на самом высшем уровне.

«Наша общая цель — чтобы матчи прошли максимально безопасно», — акцентировал посол.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря Олимпийским играм, Сочи имеет колоссальный опыт проведения таких масштабных спортивных мероприятий. А система безопасности и служба досмотра на «Фиште» работают качественно и быстро. Здесь установлено более 2 тыс. камер высокого разрешения.

«Только внутри стадиона за безопасность и комфорт болельщиков будут отвечать 4,5 тысячи человек. Все мы хотим увидеть зрелищную игру. Это будет мировое событие, и мы однозначно проведем его на высочайшем уровне», — резюмировал губернатор.