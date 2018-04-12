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Стадион «Фишт» в Сочи на время ЧМ-2018 будут охранять 4,5 тысячи человек
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Стадион «Фишт» в Сочи на время ЧМ-2018 будут охранять 4,5 тысячи человек 

АиФ-Кубань 44 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
По словам главы региона, подготовка к главному спортивному событию уже завершена, Кубань готова принимать команды и болельщиков со всех стран мира.
«Хочу заверить — комфорт и безопасность — наш основной приоритет. Все решения и технологии в этой сфере согласованы с оргкомитетом ФИФА, вопросы отработаны на высочайшем уровне», — заявил Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.
«Чемпионат приходится на разгар летнего сезона, к нам приедут не только болельщики, но и отдыхающие. Мы должны максимально развести эти потоки и создать комфортные условия и для туристов, и для фанатов», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Как отметил Жан Артур Режибо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия, который лично оценил готовность Сочи к проведению Чемпионата, побывал на стадионе «Фишт» и познакомился с инфраструктурой города, у них нет переживаний по поводу организационных моментов. Это касается и отелей, и стадиона, и транспортной логистики, все сделано на самом высшем уровне.
«Наша общая цель — чтобы матчи прошли максимально безопасно», — акцентировал посол.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря Олимпийским играм, Сочи имеет колоссальный опыт проведения таких масштабных спортивных мероприятий. А система безопасности и служба досмотра на «Фиште» работают качественно и быстро. Здесь установлено более 2 тыс. камер высокого разрешения.
«Только внутри стадиона за безопасность и комфорт болельщиков будут отвечать 4,5 тысячи человек. Все мы хотим увидеть зрелищную игру. Это будет мировое событие, и мы однозначно проведем его на высочайшем уровне», — резюмировал губернатор.
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