Во время ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи за безопасность и комфорт будут отвечать 4,5 тыс. человек

На встрече обсудили проведение в крае чемпионата мира по футболу, а также вопросы безопасности спортсменов и болельщиков во время мундиаля.

По словам главы региона, подготовка к главному спортивному событию уже завершена, Кубань готова принимать команды и болельщиков со всех стран мира.

«Хочу вас заверить — комфорт и безопасность — наш основной приоритет. Все решения и технологии в этой сфере согласованы с оргкомитетом ФИФА, вопросы отработаны на высочайшем уровне», — подчеркнул Вениамин Кондратьев

Он напомнил, что Кубок конфедераций в 2017 году стал своего рода тренировкой перед чемпионатом. Тогда игроки бельгийской сборной провели на «Фиште» товарищеский матч с российской сборной и оценили уровень мероприятия и качество поля.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.

«Чемпионат приходится на разгар летнего сезона, к нам приедут не только болельщики, но и отдыхающие. Мы должны максимально развести эти потоки и создать комфортные условия и для туристов, и для фанатов», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как отметил Жан Артур Режибо, сегодня он лично оценил готовность Сочи к проведению чемпионата, побывал на стадионе «Фишт», познакомился с инфраструктурой города.

«У нас нет переживаний по поводу организационных моментов. Это касается и отелей, и стадиона, и транспортной логистики, все сделано на самом высшем уровне. Наша общая цель — чтобы матчи прошли максимально безопасно», — акцентировал посол.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря Олимпийским играм, Сочи имеет колоссальный опыт проведения таких масштабных спортивных мероприятий. Он также добавил, что система безопасности и служба досмотра на «Фиште» работают качественно и быстро, кроме того, здесь установлено более 2 тыс. камер высокого разрешения.

«Только внутри стадиона за безопасность и комфорт болельщиков будут отвечать 4,5 тыс. человек. Все мы хотим увидеть зрелищную игру. Это будет мировое событие, и мы однозначно проведем его на высочайшем уровне», — цитирует губернатора Кубани пресс-служба администрации Краснодарского края.

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