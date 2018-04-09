РФПЛ. 25-й тур. ЦСКА дома проиграл «Динамо». Все матчи 

Все результаты 25-го тура чемпионата России.
Понедельник, 9 апреля
ЦСКА — ДИНАМО Москва — 1:2 (0:1) Голы: Ташаев, 11 (0:1). Ташаев, 49 (0:2). Чалов, 61 (1:2). ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Витинью (Головин, 57), Натхо, Дзагоев, Миланов, Вернблум, Муса (Чалов, 58). «Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков, Морозов, Ташаев, Соу, Цаллагов (Соснин, 66), Панченко, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72). Предупреждения: Соу, 39. Морозов, 45. Вернблум, 67. Дзагоев, 80. Ташаев, 83. Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва). 9 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
ЦСКА — Динамо М Воскресенье, 8 апреля
ТОСНО — УРАЛ Екатеринбург — 2:2 (1:1) Голы: Погребняк, 6 (1:0). Ильин, 40 (1:1). Погребняк, 59 — с пенальти (2:1). Эль-Кабир, 87 (2:2). «Тосно»: Юрченко, Маргасов, Дугалич, Сухарев, Е. Чернов, Галиулин, Карницкий, Полетанович, Жигулев (Мелкадзе, 82), Мирзов (Рикардинью, 62), Погребняк. «Урал»: Годзюр, Кулаков, Н. Чернов (Портнягин, 81), Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Емельянов, Евсеев (Егорычев, 62), Эль-Кабир, Ильин. Предупреждения: Погребняк, 36. Бумаль, 36. Балажиц, 68. Егорычев, 72. Жигулев, 72. Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Миневич (Смоленск), Данченко (Уфа). 8 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 3552 зрителя.
Тосно — Урал
ЛОКОМОТИВ Москва — РОСТОВ Ростов-на-Дону — 1:0 (0:0) Гол: Фарфан, 47. «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан, Коломейцев, Тарасов (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 72). «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Макеев, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Гацкан, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58). Предупреждения: Фарфан, 28. Рыбус, 40. Калачев, 64. Ионов, 84. Ингасон, 90+2. Эдер, 90+5. Гацкан, 90+5. Скопинцев, 90+5. Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Гаврилин (Владимир), Назаров (Невинномысск). 8 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Локомотив М — Ростов
АНЖИ Махачкала — СПАРТАК Москва — 1:4 (1:3) Голы: Промес, 10 (0:1). Промес, 14 (0:2). Промес, 27 — с пенальти (0:3). Лескано, 36 (1:3). Кутепов, 56 (1:4). «Анжи»: Будаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Хамдамов (Мусалов, 46), Антон, Тетрашвили, Лескано, Маркелов (Хубулов, 46), Будковский (Калмыков, 85). «Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Пашалич, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 77). Судьи: ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область). 8 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».
Анжи — Спартак М Суббота, 7 апреля
СКА-ХАБАРОВСК — АМКАР Пермь — 0:2 (0:1) Голы: Рязанцев, 45+1 (0:1). Костюков, 90+2 (0:2). «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Наваловский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски. «Амкар»: Нигматуллин, Идову, Конде, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 66), Гащенков, Гол (Эззатоллахи, 64), Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Оланаре. Удаление: Кабутов, 56. Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск). 7 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина». 4897 зрителей.
СКА-Хабаровск — Амкар
РУБИН Казань — АХМАТ Грозный — 3:2 (0:1) Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Попов, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2). «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77). «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66). Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 22. Мохаммади, 55. Анхель, 62. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4. Судьи: МАТЮНИН (Москва), Петросян (Бронницы), Богданов (Верея). 7 апреля. Казань. Стадион «Центральный». 3099 зрителей.
Рубин — Ахмат
ЗЕНИТ Санкт-Петербург — КРАСНОДАР — 1:2 (1:1) Голы: Шатов, 22 (0:1). Ерохин, 33 (1:1). Классон, 88 (1:2). "Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Паредес, Ерохин, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 58), Дриусси. «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаузинью, 86), Перейра (Вандерсон Масиэл, 71), Смолов, Классон. Предупреждения: Паредес, 63. Мамаев, 82. Мевля, 85. Смолов, 90+1. Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Сафьян, Чельцов (оба Москва). 7 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 47 306 зрителей.
Зенит — Краснодар
АРСЕНАЛ Тула — УФА — 2:1 (1:1) Голы: Горбатенко, 2 (1:0). Стоцкий, 16 (1:1). Горбатенко, 72 (2:1). «Арсенал»: Левашов, Комбаров (Шевченко, 90), Беляев, Хагуш, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Сунзу, Берхамов, Горбатенко, Кангва (Александров, 76), Дзюба. «Уфа»: Беленов, Табидзе, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич (Карп, 90), Стоцкий, Обляков (Игбун, 68), Йокич (Сейдахмет, 80), Сысуев. Предупреждения: Сысуев, 5. Беляев, 40. Салатич, 56. Йокич, 63. Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Бочков (Сочи), Семенов (Гатчина). 7 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 10 200 зрителей.
Арсенал Т — Уфа Турнирная таблица и календарь чемпионата России