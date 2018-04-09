Московское дерби за «бело-голубыми»: «Динамо» обыгрывает ЦСКА

25-й тур российской Премьер-Лиге завершался на стадионе «ВЭБ Арена», где в рамках московского дерби встретились ЦСКА и «Динамо». Армейцам победа была просто необходима, ведь основные конкуренты подопечных Гончаренко, в лице «Локомотива», "Спартака" и «Краснодара», свои матчи выиграли. «Бело-голубые» преследовали свои цели: команда еще не обеспечила себе сохранение прописки в сильнейшем российском дивизионе. В общем, оба соперника были достаточно мотивированы, ну и статус дерби, само собой, поднимал градус напряжения между клубами.

С позиции силы начали матч хозяева, раз за разом напрягая оборону динамовцев. Подопечные Хохлова стойко отбивались от армейских атак, а первая же опасная вылазка «бело-голубых» завершилась голом в ворота ЦСКА. Рауш протащил мяч по центру, отпасовал правее на Панченко, который вывел на ударную позицию Ташаева, а его выстрел в дальний угол застал врасплох Акинфеева — 0:1.

И уже «Динамо» смело пошел вперед, заставляя армейцев глубоко обороняться, но развить свое преимущество гости не смогли. К середине тайма игра выровнялась, футболисты ЦСКА вновь перешли в позиционное нападение, активно комбинируя вблизи чужой штрафной.

В целом, игра в атаке у хозяев не ладилась — Муса с Витиньо никак не могли выйти на ударную позицию. «Динамо» уверенно довел дело до победы в первом тайме, ЦСКА же предстоял серьезный разговор со своим главным тренером.

Не успел стартовать второй тайма, как гости забили второй мяч: Луценко на огромной скорости вошел в штрафную с левого фланга и прострелил вдоль лицевой, где одинокий Ташаев оформил дубль — 0:2. Не могли прийти в себя армейцы, в то время как динамовцы уверенно вели игру.

Постепенно ЦСКА стал увеличивать обороты, что привело к сразу двум неплохим моментам у Дзагоева, которые Алан реализовать не смог. Но уже на исходе получаса армейцы вернули интригу матча: Миланов получил мяч на линии штрафной и тонким пасом отправил на свидание с голкипером Чалова, который был точен — 1:2.

Тут же голевыми моментами обменялись оба соперника: сначала Рауш из убойной позиции пробил выше ворот, а затем Чалов не успел замкнуть прострел на дальней штанге. В середине тайма игра немного успокоилась, ЦСКА набирался сил для нового штурма, «Динамо» же практически не добирался до чужой штрафной.

Гости грамотно тянули время, давая себе временную передышку, что очень злило армейскую команду. Хозяева все никак не могли начать акцентированное давление на ворота Шунина — силы покидали подопечных Гончаренко. Так и не сумели подопечные Гончаренко сравнять счет, практически лишив себя шансов на чемпионство. «Динамо» же одерживает заслуженную победу и поднимается на восьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ.

ЦСКА — «Динамо» — 1:2 Голы: Ташаев, 11 — 0:1, Ташаев, 49 — 0:2, Чалов, 61 — 1:2 ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий , Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Набабкин, Дзагоев, Натхо, Миланов, Муса (Чалов, 58), Витиньо (Головин, 57), Вернблум.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов (Соснин, 67), Соу, Панченко, Рауш (Темников, 73), Ташаев, Луценко (Обольский, 72).

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